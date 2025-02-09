Топ-6 самых востребованных направлений для отдыха в 2025 году

«Топ самых востребованных стран в рамках раннего бронирования возглавляет Турция, на нее приходится 63% от общего объема. На втором месте — ОАЭ (13%), на третьем — Египет (7%). При этом по Турции динамика бронирований в 2,2 раза лучше аналогичного периода прошлого года», — заявила РСТ руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова.