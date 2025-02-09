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Топ-6 самых востребованных направлений для отдыха в 2025 году

Год только начался, а россияне уже выбирают, куда поехать в отпуск. Редакция Финансов Mail выяснила, какие направления становятся популярны в 2025 году и в какую сумму обойдется отдых там.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Путешествия по России

Одним из самых популярных направлений 2025 года стал Санкт-Петербург: аренда квартиры здесь в среднем обойдется в 4,6 тыс. руб. за сутки, а проживание в загородном доме — 22,4 тыс. руб., согласно данным сервиса «Авито Путешествия».

На втором месте по популярности во время весеннего отдыха оказался Сочи, где аренда квартиры составляет в среднем 4,9 тыс руб., а стоимость аренды дома достигает 12,1 тыс. руб.

Среди других популярных направлений для туристов выделяется Калининград: аренда квартиры здесь составляет 3,5 тыс. руб., а дома — 11,6 тыс. руб.

Отдых за рубежом

Среди зарубежных направлений россияне традиционно выбирают Турцию, ОАЭ и Таиланд. По информации, опубликованной Российским союзом туроператоров, продажи туров в Турцию на лето 2025 года выросли в 2−2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом, несмотря на колебания курса рубля к евро, существенного подорожания на этом направлении не фиксируется — рост цен составил всего около 5%.

«Топ самых востребованных стран в рамках раннего бронирования возглавляет Турция, на нее приходится 63% от общего объема. На втором месте — ОАЭ (13%), на третьем — Египет (7%). При этом по Турции динамика бронирований в 2,2 раза лучше аналогичного периода прошлого года», — заявила РСТ руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова.

По ее словам, средняя стоимость туров в Турцию, которые сейчас выбирают туристы, составляет 117 тыс. руб.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».