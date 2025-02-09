Топ-6 самых востребованных направлений для отдыха в 2025 году

Путешествия по России
Одним из самых популярных направлений 2025 года стал Санкт-Петербург: аренда квартиры здесь в среднем обойдется в 4,6 тыс. руб. за сутки, а проживание в загородном доме — 22,4 тыс. руб., согласно данным сервиса «Авито Путешествия».
На втором месте по популярности во время весеннего отдыха оказался Сочи, где аренда квартиры составляет в среднем 4,9 тыс руб., а стоимость аренды дома достигает 12,1 тыс. руб.
Среди других популярных направлений для туристов выделяется Калининград: аренда квартиры здесь составляет 3,5 тыс. руб., а дома — 11,6 тыс. руб.
Отдых за рубежом
Среди зарубежных направлений россияне традиционно выбирают Турцию, ОАЭ и Таиланд. По информации, опубликованной Российским союзом туроператоров, продажи туров в Турцию на лето 2025 года выросли в 2−2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
При этом, несмотря на колебания курса рубля к евро, существенного подорожания на этом направлении не фиксируется — рост цен составил всего около 5%.
«Топ самых востребованных стран в рамках раннего бронирования возглавляет Турция, на нее приходится 63% от общего объема. На втором месте — ОАЭ (13%), на третьем — Египет (7%). При этом по Турции динамика бронирований в 2,2 раза лучше аналогичного периода прошлого года», — заявила РСТ руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова.
По ее словам, средняя стоимость туров в Турцию, которые сейчас выбирают туристы, составляет 117 тыс. руб.
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