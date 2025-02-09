Россияне в два раза чаще продавали евро в январе

«На стороне рубля продолжает оставаться увеличение профицита платежного баланса и сохранение жесткой денежно-кредитной политики Банком России. В условиях снижения спроса на валюту со стороны импортеров в первые месяцы года ждем динамику рубля около текущих уровней с некоторым укреплением в моменты налоговых периодов. Комментарии Банка России после декабрьского решения оставить ставку неизменной указывают на то, что внимание регулятора сместилось от политики управления ставкой к мерам макропруденциального характера», — прокомментировал для ТАСС ситуацию на валютном рынке директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.