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Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации военных пенсий

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении военных пенсий на 9,5%. На индексацию потребуется выделить 56,6 млрд. руб. из федерального бюджета, следует из расчетов правительства.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы повысить выплаты, правительство предлагает изменить коэффициент денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии. Если законопроект примут, он будет повышен с 85,47% до 93,59%,

Как сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, военная пенсия будет проиндексирована дважды за 2025 год. Пенсию также поднимут на 4,5% 1 октября в соответствии с законом о бюджете. Ранее президент Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию с учетом фактической инфляции.