Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации военных пенсий

Как сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, военная пенсия будет проиндексирована дважды за 2025 год. Пенсию также поднимут на 4,5% 1 октября в соответствии с законом о бюджете. Ранее президент Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию с учетом фактической инфляции.