Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации военных пенсий

Чтобы повысить выплаты, правительство предлагает изменить коэффициент денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии. Если законопроект примут, он будет повышен с 85,47% до 93,59%,
Как сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, военная пенсия будет проиндексирована дважды за 2025 год. Пенсию также поднимут на 4,5% 1 октября в соответствии с законом о бюджете. Ранее президент Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию с учетом фактической инфляции.