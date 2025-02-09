Почему не будет обвала цен на аренду жилья: 6 причин

Цены на рынке аренды жилья в России, согласно данным исследования «Дом.РФ», уменьшились в течение четвертого квартала прошлого года в сравнении с пиковыми значениями третьего квартала. К началу января снижение средних ежемесячных арендных ставок достигло в Москве — 9% (со 111 тыс. руб. до 101 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге — 8% (с 56 тыс. руб. до 51 тыс. руб.), в других городах — 12% (с 43 тыс. руб. до 38 тыс. руб.).