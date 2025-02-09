Почему не будет обвала цен на аренду жилья: 6 причин

Что происходит на рынке
Цены на рынке аренды жилья в России, согласно данным исследования «Дом.РФ», уменьшились в течение четвертого квартала прошлого года в сравнении с пиковыми значениями третьего квартала. К началу января снижение средних ежемесячных арендных ставок достигло в Москве — 9% (со 111 тыс. руб. до 101 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге — 8% (с 56 тыс. руб. до 51 тыс. руб.), в других городах — 12% (с 43 тыс. руб. до 38 тыс. руб.).
Исследование показало, что на фоне высокой активности арендодателей объем выставленного на ЦИАН жилья в 2024 году возрос на 86% (до 82 тыс. объявлений). Причем число объявлений, опубликованных в четвертом квартале, увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (до 73 тыс. объявлений).
Вместе с тем, по данным исследования, индикаторы спроса не показали роста. Число закрытых объявлений оставалось стабильным в течение последних трех кварталов 2024 года, причем среднее количество просмотров объявлений снизилось.
Что будет с ценами дальше
Сложившаяся на рынке ситуация является скорее процессом нормализации цен на аренду, а не их спада. При этом не стоит ожидать резкого снижения стоимости, так как этому препятствует ряд факторов, которые мы приведем ниже.
1. Высокая инфляция. Если нынешние темпы инфляции не начнут снижаться, то стоимость аренды жилья в ближайшей перспективе сохранится на текущих значениях. Официальный уровень инфляции за 2024 год, по данным Росстата, составил 9,52%.
Отметим, что цены на аренду в России не росли резко довольно долгий период времени. Так, в течение последних пяти лет стоимость ежемесячной аренды «однушки» в Москве составляла 30−40 тысяч рублей, но сейчас она достигает 70−80 тысяч рублей.
2. Текущий уровень ключевой ставки ЦБ. Сохранению нынешнего уровня цен на аренду также способствует значение ключевой ставки Банка России на уровне 21%. Высокие рыночные ставки ипотечного кредитования заставляют потенциальных покупателей откладывать приобретение собственного жилья и арендовать чужое.
3. Большая финансовая нагрузка из-за первоначального взноса вынуждает значительную часть потенциальных покупателей копить на первоначальный взнос и при этом арендовать жилье. Значение первоначального взноса в рамках ипотечного кредитования сейчас достигает 30% от стоимости квартиры.
4. Отмена льготной ипотеки с господдержкой под 8% годовых на рынке «первички» и ее отсутствие на рынке «вторички» также заставила людей отказаться от покупки собственного жилья и переключиться на аренду.
5. Рост цен на жилье малой площади. Подорожание малометражных квартир и студий лишило многих родителей возможности приобрести своим детям отдельное жилье. В дальнейшем молодым людям придется стать квартиросъемщиками, что будет способствовать сохранению цен на рынке.
Данная тенденция наиболее ярко будет прослеживаться в Москве, где с августа прошлого года начал действовать запрет на строительство домов со студиями площадью менее 28 квадратных метров.
6. Уменьшение объемов ввода нового жилья. Сложившаяся на рынке ситуация, скорее всего, побудит девелоперов сокращать объемы ввода нового жилья. Потенциальным покупателям, в свою очередь, придется временно переориентироваться на рынок аренды и ждать появления устраивающих их новостроек.
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