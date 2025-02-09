Миронов назвал необходимой заморозку цен на детское питание и тарифов ЖКХ

«Что касается заморозки цен на социально значимые товары, то это возможно и даже необходимо, если речь идет, например, о детском питании. Но здесь важно понять: такие меры прежде всего предназначены не для сдерживания инфляции, а для защиты населения от ее последствий», — сказал Миронов.