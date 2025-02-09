Миронов назвал необходимой заморозку цен на детское питание и тарифов ЖКХ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Заморозка цен на детское питание и другие социально значимые товары защитит граждан от выросшей инфляции, но для ее снижения надо замораживать тарифы ЖКХ. Такое мнение высказал ТАСС руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу в 2025 году выйти на сбалансированный рост экономики и добиться снижения имеющегося показателя инфляции.
«Что касается заморозки цен на социально значимые товары, то это возможно и даже необходимо, если речь идет, например, о детском питании. Но здесь важно понять: такие меры прежде всего предназначены не для сдерживания инфляции, а для защиты населения от ее последствий», — сказал Миронов.
По его словам, «на снижение темпов инфляции может повлиять другая заморозка — тарифов естественных монополий». «Это газ, электроэнергия, водоснабжение, жилищные услуги — все это разгоняет по цепочке подорожание всех товаров и услуг. И здесь как раз все в руках правительства», — отметил Миронов.
Он также уточнил, что президент «поставил двуединую задачу — выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции». «Тут нельзя отделять одно от другого. Иначе можно вместе с инфляцией побороть и все остальное», — считает Миронов.
Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, что выше октябрьского прогноза ЦБ в 8−8,5%, а сейчас находится вблизи 10% (год к году).
При этом рост реальных доходов населения составил 8,4%. Рост ВВП РФ по итогам 2024 года оказался 4,1%, доложил на встрече с президентом в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.