Кредитный уговор: получить семейную ипотеку станет проще

В России смягчат условия по льготной ипотеке. После изменения условий возмещения по госпрограммам, которые утвердил Минфин, крупные банки смогут снизить первоначальный взнос и в целом нарастить выдачи по семейной и дальневосточной ипотеке, сообщили «Известиям» в крупнейших кредитных организациях. В позитивном сценарии к программе даже могут присоединиться новые финансовые организации, а проценты опустятся. Такие меры призваны поддержать спрос на недвижимость. Почему Минфин решил нарастить поддержку банков и как это отразится на клиентах и экономике — в материале «Известий».