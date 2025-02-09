Китайский след. Почему укрепляется российская валюта

«Такая динамика вполне может сохраниться вплоть до заседания Банка России на следующей неделе, и к китайскому юаню рубль может проверить на прочность уровень 13 ₽ за юань, в то время как к доллару и евро валютный курс будет зависеть от кросс-курсов к юаню», — резюмирует Наталия Пырьева.