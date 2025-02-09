Китайский след. Почему укрепляется российская валюта

Укрепляться российской валюте помогают операции carry trade: инвесторы продают китайские юани за рубли, чтобы инвестировать в рублевые инструменты с фиксированных доходом по более высокой ставке, считает она.
«Такой вывод можно сделать из обзора рисков финансовых рынков от Банка России за декабрь-январь, в котором сообщается об увеличении продаж валюты экспортерами», — пояснила она такую точку зрения.
Чистые продажи валюты за декабрь и январь экспортерами выросли до 23,1 млрд долларов суммарно за два месяца.
На этом фоне рубль укрепился к китайскому юаню более чем на 2% за неделю, а к доллару США и евро — почти на процент в обоих случаях.
«Такая динамика вполне может сохраниться вплоть до заседания Банка России на следующей неделе, и к китайскому юаню рубль может проверить на прочность уровень 13 ₽ за юань, в то время как к доллару и евро валютный курс будет зависеть от кросс-курсов к юаню», — резюмирует Наталия Пырьева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».