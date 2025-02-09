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Китайский след. Почему укрепляется российская валюта

Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», оценила специально для Финансов Mail, до какой отметки укрепится рубль на следующей неделе.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Укрепляться российской валюте помогают операции carry trade: инвесторы продают китайские юани за рубли, чтобы инвестировать в рублевые инструменты с фиксированных доходом по более высокой ставке, считает она.

«Такой вывод можно сделать из обзора рисков финансовых рынков от Банка России за декабрь-январь, в котором сообщается об увеличении продаж валюты экспортерами», — пояснила она такую точку зрения.

Чистые продажи валюты за декабрь и январь экспортерами выросли до 23,1 млрд долларов суммарно за два месяца.

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»

На этом фоне рубль укрепился к китайскому юаню более чем на 2% за неделю, а к доллару США и евро — почти на процент в обоих случаях.

«Такая динамика вполне может сохраниться вплоть до заседания Банка России на следующей неделе, и к китайскому юаню рубль может проверить на прочность уровень 13 ₽ за юань, в то время как к доллару и евро валютный курс будет зависеть от кросс-курсов к юаню», — резюмирует Наталия Пырьева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».