Из-за птичьего гриппа в США цена за десяток яиц выросла с $3,5 до $7

«Птичий грипп вышел за пределы птичников, теперь он затрагивает новые виды животных. Фермеры теряют деньги, а цены на продукты взлетают», — сообщил он.
Уточняется, что в Неваде на уходящей неделе болезнь передалась коровам. Следствием эпидемии стало сокращение поставок и повышение цен. Еще в декабре 2024-го десяток яиц стоил $3,5 (~339 рублей), то сейчас — уже $7 (~680 рублей).
«Мне сегодня повезло. За свежие фермерские яйца я заплачу $7,5 (~727 рублей. — Ред.)», — прокомментировал Мастеров.
Ранее, 7 февраля, сообщалось, что магазины в США ввели ограничения на покупку яиц на фоне дефицита. Уточняется, что в сети супермаркетов Lidl один покупатель может приобрести только две упаковки яиц в целях «обеспечения справедливого распределения».
До этого, 5 февраля, телеканал CNN сообщил, что в штате Пенсильвания неизвестные украли около 100 тыс. куриных яиц из грузового прицепа на фоне их дефицита и инфляции. Общий ущерб оценивается в $40 тыс.
Телеканал CNN 14 января сообщил, что граждане США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа. Уточнялось, что восстановление стабильности на рынке продуктов в стране может занять от шести до девяти месяцев. Кроме того, дефицит привел к росту цен на яйца.
Позже, 27 января, телеканал NBC News сообщил, что демократы в США недовольны тем, что американский лидер Дональд Трамп не сдержал обещание «немедленно» принять меры по урегулированию высоких цен на продукты. По его данным, стоимость продуктов в стране выросла на 1,8% за год. Больше всего скачок отразился на яйцах, цены на которые увеличились на 36,8%.