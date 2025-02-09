Из-за птичьего гриппа в США цена за десяток яиц выросла с $3,5 до $7

Позже, 27 января, телеканал NBC News сообщил, что демократы в США недовольны тем, что американский лидер Дональд Трамп не сдержал обещание «немедленно» принять меры по урегулированию высоких цен на продукты. По его данным, стоимость продуктов в стране выросла на 1,8% за год. Больше всего скачок отразился на яйцах, цены на которые увеличились на 36,8%.