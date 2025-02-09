Грузия в 2024 году в 13,7 раза увеличила поставки электроэнергии из РФ

В 2024 году Россия осталась для Грузии главным экспортером электроэнергии. На втором месте — Азербайджан ($10,97 млн). Также Грузия купила электричество у Турции ($80,04 тыс.) и Армении ($39,51 тыс.). В 2024 году объем импортированного Грузией этого энергоресурса был значительно ниже — на $904,15 тыс. из РФ и на $153,46 тыс. из Азербайджана. Рекордным годом по импорту электроэнергии из России для Грузии в долларовом выражении был 2014, когда страна закупила ее на $38,7 млн.