Грузия в 2024 году в 13,7 раза увеличила поставки электроэнергии из РФ

В 2024 году Россия осталась для Грузии главным экспортером электроэнергии. На втором месте — Азербайджан ($10,97 млн). Также Грузия купила электричество у Турции ($80,04 тыс.) и Армении ($39,51 тыс.). В 2024 году объем импортированного Грузией этого энергоресурса был значительно ниже — на $904,15 тыс. из РФ и на $153,46 тыс. из Азербайджана. Рекордным годом по импорту электроэнергии из России для Грузии в долларовом выражении был 2014, когда страна закупила ее на $38,7 млн.
Всего в 2024 году Грузия купила более 1,2 млн кВт·ч электроэнергии на сумму более $23,4 млн.
Грузия экспортировала в 2024 году более 1,1 кВт·ч на cумму свыше $49 млн. Больше всего страна продала электроэнергию Турции (на $40,2 млн), Армении (на $6 млн), Азербайджану (на $2,8 млн) и России — на $166,5 тыс. Данные по странам в единицах измерения электроэнергии — кВт·ч не доступны.