Эксперты допустили стагнацию рынка кофе в России

«Снижение числа покупателей в розничной торговле и уменьшение частоты покупок в перспективе могут привести к стагнации рынка кофе в тоннаже и штучном исчислении», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, за прошедший год наблюдается положительная динамика товарооборота рынка кофе, демонстрирующая рост на 10,3%. При этом рост в тоннаже составил чуть более 2%, а в штучном исчислении — почти 9%. Этот факт указывает на предпочтение российскими потребителями приобретения кофе в небольших упаковках.
«Несмотря на рост абсолютных показателей, отмечается негативная тенденция сокращения числа покупателей и их частоты покупок в категории кофе по итогам с октября 2023 года по сентябрь 2024 года. Ключевыми факторами этого являются переключение российского потребителя на приобретение готового кофе вне дома, а также сформировавшиеся запасы. Однако уровень пенетрации категории все еще остается одним из самых высоких — почти 96%», — подчеркнули эксперты.
Авторы исследования также обращают внимание на другую тенденцию. Та аудитория, которая в течение года совершает хотя бы одну покупку в сегменте HoReCa (оказание услуг или продажи товаров в сфере гостеприимства), покупает кофе в ретейле на 53% чаще, чем семьи, которые вообще не посещают места общественного питания.
Лидеры рынка.
Анализ данных «Ромир» с октября 2023 года по сентябрь 2024 года свидетельствует о трансформации рынка кофе в России. Наблюдается смещение лидерства в денежном выражении: бренд Nescafe уступил позицию компании Monarch. В штучном исчислении лидерство перешло к MacCoffee. Однако, если рассматривать рынок в килограммах, Nescafe сохраняет свои лидирующие позиции, сообщили в компании.
По данным холдинга, в сегменте продаж в штуках отмечается значительный рост таких марок, как Maxim, Suare, Lavazza, а также собственной торговой марки сети «Магнит». Этот рост эксперты связывают с расширением ассортимента товаров на потребительском рынке.