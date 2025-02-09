Эксперты допустили стагнацию рынка кофе в России

«Несмотря на рост абсолютных показателей, отмечается негативная тенденция сокращения числа покупателей и их частоты покупок в категории кофе по итогам с октября 2023 года по сентябрь 2024 года. Ключевыми факторами этого являются переключение российского потребителя на приобретение готового кофе вне дома, а также сформировавшиеся запасы. Однако уровень пенетрации категории все еще остается одним из самых высоких — почти 96%», — подчеркнули эксперты.