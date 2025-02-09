Цены на яйца в Мексике выросли вслед за США

Так, по словам Хуана Карлоса Анайи, директора группы, подорожание продукта произошло из-за эффектов, оказанных на соседнюю страну. Напоминается, что в США зарегистрировали птичий грипп, однако в Мексике такую проблему пока не обнаружили.