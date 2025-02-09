Цены на яйца в Мексике выросли вслед за США

Так, по словам Хуана Карлоса Анайи, директора группы, подорожание продукта произошло из-за эффектов, оказанных на соседнюю страну. Напоминается, что в США зарегистрировали птичий грипп, однако в Мексике такую проблему пока не обнаружили.
По данным La Jornada, рост стоимости упаковки из 18 яиц на пятой неделе года в среднем составил 52,91 песо.
Издание добавляет, что потребление яиц на душу населения за год составляет около 23,05 килограмма. США являются главным поставщиком продукта, обеспечивая 53% рынка.
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