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Цены на яйца в Мексике выросли вслед за США

Стоимость яиц в Мексике на фоне давления со стороны США за неделю поднялась на 19%, пишет местное издание La Jornada со ссылкой на Консультационную группу по сельскохозяйственному рынку (GCMA).

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: DDP/CC0

Так, по словам Хуана Карлоса Анайи, директора группы, подорожание продукта произошло из-за эффектов, оказанных на соседнюю страну. Напоминается, что в США зарегистрировали птичий грипп, однако в Мексике такую проблему пока не обнаружили.

По данным La Jornada, рост стоимости упаковки из 18 яиц на пятой неделе года в среднем составил 52,91 песо.

Издание добавляет, что потребление яиц на душу населения за год составляет около 23,05 килограмма. США являются главным поставщиком продукта, обеспечивая 53% рынка.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail