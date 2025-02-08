GIE: запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 50%

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 49,99% (на 8,18 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и на конец отопительных сезонов 2019—2020 годов и 2022−2023 годов.
Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов в текущем месяце (вторые в истории для февраля), общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала февраля за все время наблюдений — 55,5 млрд куб. м газа.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 53,2 млрд куб. м газа. Этот показатель уже значительно превышает объем закачки в них к осенне-зимнему периоду — чуть более 41 млрд куб. м.
При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 101-й день с момента достижения максимума их заполнения на 25% выше среднего значения на этот день за предыдущие 5 лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно. Тогда приходилось прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах.
Текущая неделя в Европе оказывается прохладнее предыдущей семидневки, а погода на следующей прогнозируется аналогичная этой. На фоне холодной погоды и низкой доли ветрогенерации цена газа на бирже в Европе накануне превышала $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 13 октября 2023 года.