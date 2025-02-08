GIE: запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 50%

При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 101-й день с момента достижения максимума их заполнения на 25% выше среднего значения на этот день за предыдущие 5 лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно. Тогда приходилось прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах.