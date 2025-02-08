При обращении за кредитом заемщиков обяжут предоставлять ИНН

Он отметил, что от заемщика нельзя будет требовать выплат, если кредитор не проведет установленные проверочные мероприятия в случае возбуждения уголовного дела по факту хищения средств. Кроме того, по словам Володина, заемщиков обяжут предоставлять свой ИНН при обращении в кредитную организацию. «Это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит», — пояснил спикер.