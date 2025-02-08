Володин сообщил о поправках в законопроект о «периоде охлаждения»

В своем Telegram-канале он заявил, что к следующему этапу рассмотрения законопроекта уже подготовлены поправки:
в случае, если кредитор не провел необходимые проверки и вследствие этого было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств, то заемщик освобождается от обязательств по погашению кредита;теперь гражданам потребуется предъявлять свой ИНН при обращении в кредитные организации или МФО. Это поможет лучше идентифицировать заемщика;для усиления защиты населения от мошенничества сроки введения некоторых норм сократили вдвое — с 180 до 90 дней.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на следующую неделю, анонсировал спикер.
Первое чтение законопроект, в который подготовлены поправки, прошел в январе. Как напомнил Володин, его целью является защита граждан от недобросовестного принуждения к получению кредитов через обман и злоупотребление доверием.
Для этого предусматривается введение так называемого «периода охлаждения» при оформлении займов, когда любые финансовые операции временно приостанавливаются:
4 часа — для кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей;48 часов — для кредитов свыше 200 тысяч рублей.