Володин сообщил о поправках в законопроект о «периоде охлаждения»

в случае, если кредитор не провел необходимые проверки и вследствие этого было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств, то заемщик освобождается от обязательств по погашению кредита;теперь гражданам потребуется предъявлять свой ИНН при обращении в кредитные организации или МФО. Это поможет лучше идентифицировать заемщика;для усиления защиты населения от мошенничества сроки введения некоторых норм сократили вдвое — с 180 до 90 дней.