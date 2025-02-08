Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 8 февраля

Доходность по вкладам начала снижаться после того, как в декабре Банк России в конце декабря неожиданно оставил ключевую ставку без изменения, хотя большинство аналитиков предрекало рост на 1%.
Самое выгодное предложение на платформе сроком на три месяца предлагает «Московский кредитный банк», но только новым клиентам платформы: 23% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до 2 миллионов рублей.
На втором месте — но уже для всех клиентов — банк ДОМ.РФ. Здесь можно открыть вклад под 21,9% годовых на сумму от 1 до 15 миллионов рублей.
На третьем и четвертом местах — «Московский кредитный банк» — 21,7% и 21,5% годовых для вкладов от 3 до 15 миллионов рублей и от 10 тысяч до 3 миллионов рублей соответстенно.
Также под 21,5% годовых можно открыть вклад на три месяца в ТКБ, сумма вклада должна быть от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.
В Энерготрансбанке оформить вклад на три месяца можно под 20,9% годовых, сумма должна быть от 30 тысяч до 50 миллионов рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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