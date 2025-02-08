Стало известно, выиграет ли Россия от торговых войн Трампа

По словам Олега Абелева, к.э.н, начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», говорить о том, сможет ли Россия выиграть от торговых войн, сложно.
«Не очень понятно, куда торговые войны могут увести США. Пока главной мишенью торговых войн являются интересы США на северо-американском континенте от границ с Мексикой и Канадой до Панамы, а также китайский рынок, поскольку Китай является основным торговым партнером США, как бы странно это ни звучало», — пояснил он.
Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина, отметил в свою очередь, что непосредственно на США приходится уже меньше 1% российской внешней торговли. Поэтому напрямую никакие новые ограничения на российской экономике не скажутся.
Однако, по его словам, в случае дальнейшего повышения пошлин и других барьеров для глобальной торговли, возможно замедление темпов экономического роста. Это может сказаться на спросе, а значит — и на ценах на основные товары российского экспорта, такие как нефть, газ и металлы.
«Правда, как показал недавний опыт с отложенным повышением пошлин для Мексики и Канады, реальный масштаб ограничений может оказаться заметно меньше, чем заявляется. Сохраняются шансы и на достижение определенных компромиссов между США и Китаем», — сказал экономист.
Так что, подчеркнул Борис Копейкин, пока риски для российского экспорта не так высоки.
«Но и какая-либо польза от действий Америки для нас крайне маловероятна. Даже в случае полной остановки поставок американского сырья и продовольствия в Китай с нами на китайском рынке все равно будет конкурировать ряд других стран. И сами эти поставки не так велики. Так что, вряд ли цены на российский экспорт вырастут», — добавил эксперт.
По его словам, в долгосрочной перспективе ограничения торговли со стороны США станут еще одним стимулом для ухода от доллара и американской финансовой системы.
«Но это процесс крайне длительный. И в ближайшие годы, а, вероятно, и десятилетия уровень зависимости мировой торговли от доллара и финансовой инфраструктуры США будет оставаться крайне высоким. Так что и здесь какого-то выигрыша не видно», — заключил экономист.
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