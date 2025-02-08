Стало известно, выиграет ли Россия от торговых войн Трампа

«Но и какая-либо польза от действий Америки для нас крайне маловероятна. Даже в случае полной остановки поставок американского сырья и продовольствия в Китай с нами на китайском рынке все равно будет конкурировать ряд других стран. И сами эти поставки не так велики. Так что, вряд ли цены на российский экспорт вырастут», — добавил эксперт.