Российские банки снижают ставки по вкладам

Согласно онлайн-приложению Сбербанка, снизились ставки по пополняемым вкладам на шесть месяцев на 0,75 процентных пункта, теперь максимальная ставка для клиентов с премиальной подпиской составляет 22,25% годовых, в январе она была 23%. Максимальная ставка для вкладов сроком на три месяца и больше 10 месяцев — 20,25%, на девять месяцев — 21,25%. Альфа-банк, как следует из данных на его сайте, снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5−1 процентный пункт.