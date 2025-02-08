Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США

Ранее стало известно, что Германия резко снизила объем внешней торговли с Россией в 2024 году, причем закупки товаров из РФ страна сократила почти вдвое, до 1,81 миллиарда евро. Немецкий экспорт в Россию в прошлом году сократился на 15,3 процента, до 7,56 миллиарда евро.