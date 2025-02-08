«Ромир»: продажи свинины в России в 2024 году выросли на 15%

В то же время, несмотря на рост частоты покупок свинины, отмечается сохраняющийся разрыв в сравнении с рынком курятины. «Этот факт указывает на определенный потенциал для дальнейшего развития спроса на свинину, обусловленный, в первую очередь, уровнем благосостояния населения и ценовой политикой производителей. Стабильность цен на свинину в 2024 году также способствовала росту частоты покупок, привлекательности продукта для потребителей», — отметили в компании.