«Ромир»: продажи свинины в России в 2024 году выросли на 15%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Продажи свинины в России по итогам 2024 года увеличились на 15% по сравнению с 2023 годом, при этом наиболее высокими темпами рос спрос на замороженную продукцию. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир» (текст есть в распоряжении ТАСС).
«Аналитический отчет “Ромир” свидетельствует о значительном росте спроса на свинину в 2024 году. Данный тренд наблюдается как в сегменте как охлажденной, так и замороженной продукции, включая разнообразные полуфабрикаты. По итогам года объем продаж свинины увеличился приблизительно на 15%. Примечательно, что более высокими темпами росла замороженная продукция», — отмечается в исследовании.
Анализ причин роста потребления свинины выявил несколько взаимосвязанных факторов. Во-первых, увеличилась доля семей, регулярно приобретающих свинину на протяжении всего 2024 года. Во-вторых, наблюдалась положительная динамика частоты покупок продукта. «Эти тенденции напрямую коррелируют с повышением благосостояния российских потребителей в течение последних 1,5 года», — подчеркнули в компании.
Вместе с тем позитивные изменения потребительских настроений в 2024 году создали предпосылки для расширения спроса на свинину — более дорогой по сравнению с курятиной продукт. «Доступность дополнительных финансовых ресурсов у значительной части населения способствовала приобретению данного вида мяса», — говорится в исследовании.
В то же время, несмотря на рост частоты покупок свинины, отмечается сохраняющийся разрыв в сравнении с рынком курятины. «Этот факт указывает на определенный потенциал для дальнейшего развития спроса на свинину, обусловленный, в первую очередь, уровнем благосостояния населения и ценовой политикой производителей. Стабильность цен на свинину в 2024 году также способствовала росту частоты покупок, привлекательности продукта для потребителей», — отметили в компании.