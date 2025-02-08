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Расти большая: экономика РФ получила импульс к развитию за счет бюджетных расходов

Прирост ВВП в 2025 году может составить около 2%