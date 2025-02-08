Расти большая: экономика РФ получила импульс к развитию за счет бюджетных расходов

Экономика России к концу 2024 года обрела новый импульс к росту за счет бюджетных расходов, сообщается в бюллетене Центробанка под названием «О чем говорят тренды». Эксперты полагают, что если бы не вынужденное повышение ключевой ставки, то 2024-й можно в целом считать успешным годом, в котором сложилась устойчивая модель роста с опорой на бюджет в условиях санкций. По прогнозам экономистов, в 2025-м особенности развития экономики РФ будут заключаться в переориентации на дружественные страны, повышении роли нефтегазового сектора, нацпроектов по ИТ, биотехнологии и энергетики. Подробности — в материале «Известий». Перегрев спроса за счет кредита Судя по оперативным и опросным показателям, российская экономика получила новый импульс роста в конце года, уверены аналитики Центробанка. Это произошло на фоне ускорения роста бюджетных расходов и расширения дефицита бюджета. В результате потребительский спрос остался высоким, несмотря на замедление розничного кредитования и высокую норму сбережений. В регуляторе заявили, что для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени и соблюдение утвержденных параметров бюджета на 2025−2027 годы. В декабре 2024 — январе 2025 года сохранились высокие темпы роста цен. Это обусловлено прежде всего активизацией спроса, который по-прежнему превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг, считают в ЦБ. «Вместе с тем существенный вклад в рост цен вносят факторы на стороне предложения, связанные с новыми санкционными ограничениями, индексацией регулируемых цен, тарифов и сборов и снижением урожая, — говорится в бюллетене. — В декабре также усилился перенос в цены ранее произошедшего ослабления рубля». Отмечается, что потребительский сектор экономики сохраняет позитивную динамику, за исключением сегмента автомобилей и рынка жилья, где перегрев спроса за счет кредита был наиболее заметен. «В целом сезонно сглаженный рост ВВП в IV квартале ускорился относительно III квартала (текущая оценка по III кварталу: плюс 0,4% к/к SA). Это могло быть частично вызвано активизацией бюджетных расходов. В целом рост ВВП в 2024 году сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза ЦБ: 3,5−4,0%», — считают аналитики Банка России. Трактовка бюджетного правила На конец года традиционно приходится пик бюджетных расходов, 2024 год не стал исключением, отмечает экономист ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко. — Более того, динамика ненефтегазовых доходов и действующая трактовка бюджетного правила позволили Минфину направить все внеплановые (превысившие закон о бюджете) ненефтегазовые доходы в расходы, а именно авансировать часть трат 2025 года, — добавил он. Старший аналитик УК «Тринфико» Алина Караваева указывает, что итоговый дефицит федерального бюджета в 2024 году составил 1,7% ВВП. Однако часть расходов в декабре (~0,8 трлн рублей) стала авансированием 2025 года. Учитывая, что бюджет на следующий год был подготовлен исходя из средней ключевой ставки в 15,1% (что, по мнению собеседницы, занижено и не отражает текущей конъюнктуры рынка), авансированная часть может пойти на закрытие более высоких процентных расходов, чем было заложено. — Тенденции роста будут сохраняться до предельной загрузки производственных мощностей, — говорит доцент кафедры финансов и кредита экономического факультета Института экономики и управления РГГУ Юрий Катков. — Перегрев экономики возможно стабилизировать инвестициями в новые производства или в повышение производительности, что пока это сложно из-за высокой ключевой ставки. Научный сотрудник Центра стратегических исследований ЭФ РУДН Александр Котов полагает, что повышение бюджетных расходов в конце 2024 года стимулировало экономический рост, но в то же время сохранило негативное действие на инфляцию. — C одной стороны, произошло увеличение процентных ставок, но нельзя не сказать про льготы для предприятий, которые активно будут вкладываться в развитие и расширение производств, ведь именно за счет этого и происходит толчок к росту экономики в целом, — рассуждает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. — Также сыграют роль свободные экономические зоны, которые в России начинают свое расширение и развитие. Средства, которые должны были уйти на налоги, направят на развитие и фонды оплаты труда, что, в свою очередь, повысит спрос на товары, работы и услуги, а также увеличит покупательскую способность граждан, полагает собеседница. Однако при таком раскладе необходимо будет смотреть за количеством предложения, чтобы не подстегнуть инфляцию. Запас прочности По прогнозам ЦБ, нормализация кредитования и бюджета в 2025 году замедлит рост агрегированного спроса в экономике до более устойчивых уровней. На динамике потребительского спроса это также скажется, но с определенной задержкой. «Сохранение ключевой ставки в декабре без изменения стало положительным сюрпризом для финансового рынка, — отмечают в регуляторе. — Он вызвал значительный рост цен на рынках акций и облигаций и снижение кредитных спредов по высококачественным корпоративным облигациям. В результате ценовые денежно-кредитные условия смягчились». Андрей Мелащенко напомнил, что закон о бюджете на 2025 год предусматривает существенное снижение бюджетного стимула (за счет возвращения к околонулевому структурному первичному дефициту). Это подразумевает ощутимое сокращение вклада бюджетной составляющей в совокупный спрос (экономический рост). В этом году такой сценарий видится более реалистичным, чем в 2024-м, из-за роста налогов и отсутствия планов использовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета, пояснил эксперт. — На 2025 год дефицит может составить 0,5% ВВП, в 2026 и 2027 годах — 0,9 и 1,1% соответственно, — говорит Алина Караваева из «Тринфико». — Кредитный импульс также значительно сокращается на фоне жестких денежно-кредитных условий. Бизнес ожидает, что спрос на продукцию останется сильным в 2025 году, однако тоже ждет частичного замедления. В целом аналитик считает, что прирост ВВП в 2025 году может составить 1,5−2%. Более медленный рост, вероятно, будет таргетироваться Минфином с помощью расширения дефицита бюджета или снижения отчислений в ФНБ. Доцент РГГУ Юрий Катков полагает, что экономика рискует замедлиться до 0,5−1,5% ВВП, а инфляция останется выше целевых 4%. Важным аспектом развития экономики в 2025 году станет поддержка государства в области наукоемких предприятий и исследований, прогнозируют в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Данные направления будут финансироваться за счет национальных проектов и грантов, которые предусмотрены на исследования. Завкафедрой финансов и кредита экономического факультета Института экономики и управления РГГУ Валерий Незамайкин отмечает, что необходимость увеличения бюджетных расходов на ОПК в 2024 году потребовала повышения налоговых ставок, транспортных тарифов, увеличения расходов за счет ФНБ, экспортных поступлений. Всё это наряду с высокой ключевой ставкой приведет к существенному затруднению кредитования «гражданской» части экономики и замедлению ее роста, допускает экономист. — 2025 год бизнес начинает с жесткими кредитными условиями, повышением налоговой нагрузки, уменьшением льгот и субсидий на фоне сложных внешних условий и высокого уровня неопределенности, — говорит доцент экономического факультета РУДН Наталия Шувалова. — Всё это создает условия постепенного замедления экономики, хотя есть сформированный предыдущими годами запас прочности. Опрошенные экономисты рассчитывают, что если государство будет по-прежнему оказывать поддержку стратегически важным отраслям и более активно создавать возможности для развития малого и среднего бизнеса, темп роста ВВП составит 3%. Удержат импульс к росту обрабатывающая промышленность, сфера ИТ и связи.