От кредитов до варваров: кто уничтожил банковскую систему Древнего Рима?

Жалованье легионеров начало особенно быстро расти после того, как император Каракалла в начале III века даровал римское гражданство всем свободным взрослым мужчинам, проживающим в империи. До этого люди, не имеющие избирательного права, например, бывшие рабы, записывались на военную службу на 25 лет, чтобы получить римское гражданство. После решения Каракаллы армию начали пополнять с помощью варваров, проживавших за пределами империи. Более того, наемникам разрешалось сражаться под началом своих собственных местных командиров. И тут хочется спросить: что же могло пойти не так? Безусловно, этот фактор сыграл свою роль в захвате варварами империи.