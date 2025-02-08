От кредитов до варваров: кто уничтожил банковскую систему Древнего Рима?

О причинах падения Римской империи споры не утихают по сей день. Мнений на этот счет — хоть отбавляй. Немецкий историк Деманд выделяет более 200 причин развала империи: от малярии до чрезмерного купания в банях, которое могло приводить к импотенции и демографическому спаду.
Но аналитики Market Power убеждены, что корни величия или развала надо искать в экономической составляющей любого государства. И, опираясь на это, обозначим главные три причины, из-за которых пал Рим.
Гиперинфляция
Император Август в I веке до н.э. установил стандарт содержания серебра в денарии — около 98%. Но правившие после него императоры не стеснялись уменьшать количество серебра в монете.
Особенно отличился Галлиен, правивший в III веке н.э. При нем всего за одно десятилетие с 260 года по 270-й цены выросли в 10 раз, что подразумевает среднюю годовую инфляцию в 25%! В конце III века Диоклетиан ввел новый стандарт, в результате чего появились новые монеты: 1 ауреус = 1200 денариев; 1 аргентей = 100 денариев; 1 нуммус = 25 денариев. Денарий был «воскрешен» как единица учета, но не как монета. Римляне по-прежнему не спешили рассчитываться с помощью денария.
Поначалу благодаря новому стандарту фунт золота в начале IV века стоил 72 тысячи денариев, но уже к концу столетия — стабилизировался на уровне около 3 млрд денариев, что означало среднюю годовую сложную инфляцию в 12,5% на протяжении всего столетия!
Зачем императорам требовалось увеличивать денежную массу за счет чеканки все большего числа монет? Основная статья расходов, конечно же, армия.
Известно, что с I века н.э. по середину III века среднее годовое жалование легионера увеличилось в 6 раз: с 225 до 1,3 тысяч денариев. При этом и численность армии выросла более чем в два раза — до 600 тысяч военных.
Жалованье легионеров начало особенно быстро расти после того, как император Каракалла в начале III века даровал римское гражданство всем свободным взрослым мужчинам, проживающим в империи. До этого люди, не имеющие избирательного права, например, бывшие рабы, записывались на военную службу на 25 лет, чтобы получить римское гражданство. После решения Каракаллы армию начали пополнять с помощью варваров, проживавших за пределами империи. Более того, наемникам разрешалось сражаться под началом своих собственных местных командиров. И тут хочется спросить: что же могло пойти не так? Безусловно, этот фактор сыграл свою роль в захвате варварами империи.
А теперь взгляните на ситуацию глазами коренного римлянина. Цены растут, проценты по кредитам, само собой, тоже. Какое на этом фоне могло сложиться мнение о природе кредитования и экономике страны в целом?
Кто виноват в растущих как на дрожжах ценах и экономическом упадке? Разумеется, ростовщики со своими бешеными процентами.
Недовольство нарастало и приблизилось к точке кипения аккурат в то время, когда империя себя изжила. А потому после ее развала, в Средние века злополучные ростовщики подверглись гонениям.
Нехватка чиновников
Не самая очевидная причина развала империи, однако сбрасывать ее со счетов нельзя, поскольку, кто бы что ни говорил, а от эффективности госаппарата любое государство зависит не в последнюю очередь.
Точных сведений о количестве бюрократов в Риме нет. Однако известно, что Диоклетиан в III веке увеличил число бюрократов до 30 тысяч. Население Римской империи в тот период составляло примерно 40 млн человек. Считаем и получаем, что на одного бюрократа в Древнем Риме приходилось около 1,3 тысяч граждан.
Для сравнения: в СССР в 1921 году на одного чиновника приходилось 236 граждан, в современной России — 60 граждан, в США — примерно 190, в Канаде — 130. И речь идет про современные страны. А тут Древний Рим! Разумеется, госаппарат империи был ничтожно мал.
Великое переселение и набеги
В результате великого переселения народов и постоянных набегов варварских племен страдала в основном именно западная часть Римской империи. Население росло, а вместе с тем все сильнее падала управляемость и снижались расходы на удержание границ империи.
Император Константин не выдержал и в IV веке перенес столицу в Восточную часть Римской империи. Разумеется, это привело к тому, что фокус начал смещаться на Восток, а Западную часть империи, оставленную без пригляда, в 476 году разграбили и заняли варвары. Восточная же часть, известная как Византия, просуществовала еще почти тысячу лет, пока не была захвачена османами.
Но варвары варварами, а что с банковской системой, которая была хорошо отлажена за несколько веков? Почему захватчики не стали ее преемниками? Все до банальности просто! У варваров не было представления о макроэкономической пользе банков. Единственная польза, которую они в них видели, — разграбить и вынести побольше золота. Чем успешно и занимались!
Исход древнеримского банкинга
В результате продвинутая банковская система Древнего Рима исчезла вместе с самой империей. Мы не знаем, совпадение это или нет, но вместе с кредитованием исчезли и важнейшие римские изобретения: система канализации, известная как акведуки, хирургические инструменты, университеты, «жидкий камень» (аналог современного бетона). Наступили Средние века, которые не случайно называют «темными».
Также отметим, что не последнюю роль в уничтожении банковской системы сыграло христианство. Оно быстро распространилось по империи и к концу IV века стало официальной религией, которую исповедовали более 14 млн римлян. Варвары, захватившие Западную Римскую империю, тоже были в большинстве своем христианами. А церковь, как известно, была против займов под проценты. Но это уже совсем другая история, которую мы расскажем как-нибудь потом.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».