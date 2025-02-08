Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году

«В 2024 году наиболее востребованными были сотрудники отрасли ритейла: кассиры, водители, работники складов, сортировщики, курьеры и прочие — именно в этой сфере открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70% ежемесячно», — сказал Ветерков.
Также он отметил значительный спрос на сотрудников из сферы производства. Компании были заинтересованы в найме не только опытных сотрудников, но и молодежи. Крупные производственные работодатели укрепили сотрудничество с учебными заведениями, некоторые из них запустили свои программы подготовки и переподготовки кадров.
«Активный найм наблюдался и в IT-сфере: здесь чаще искали опытных менеджеров и разработчиков, способных закрыть потребности в автоматизации рабочих процессов и наращивании производительности труда в компаниях», — уточнил эксперт.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел до 2,3% и сохранился на нём в ноябре.