Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году

«В 2024 году наиболее востребованными были сотрудники отрасли ритейла: кассиры, водители, работники складов, сортировщики, курьеры и прочие — именно в этой сфере открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70% ежемесячно», — сказал Ветерков.