La Jornada: пошлины против Китая могут ударить по экспорту американской нефти

Такая перспектива показывает одно из нежелательных последствий протекционистской политики президента США Дональда Трампа, который обещал максимально увеличить производство нефти и газа в США.
США — третий крупнейший экспортер нефти в мире
Соединенные Штаты в 2015 году сняли 40-летний запрет на поставки местной нефти. После этого страна стала третьим крупнейшим экспортером в мире после Саудовской Аравии и России.
«Экспорт нефти из США вырос незначительно в 2024 году, в последний раз он падал в 2021 году после того, как вспышка коронавируса значительно снизила мировой спрос на энергетику», — пишет издание.
По словам Мэтта Смитта, аналитика Kpler, мировой спрос на американское сырье может достигнуть потолка, что увеличит его еще сильнее.
Пошлины против Китая ограничат покупки
Рохит Ратхуд, старший аналитик компании Vortexa, ожидает, что общий объем экспорта американского топлива снизится до 3,6 млн баррелей в день с 3,8 млн баррелей в 2024 году, поскольку пошлины на импорт из Китая удерживают некоторые объемы на своем рынке.
Китай потребляет 166 млн баррелей американской нефти в сутки, около 5% от общего объема поставок из США.
«Часть этого объема может остаться на американском побережье или направиться на другие рынки, так как Пекин объявил об ответных пошлинах», — говорится в статье.
Основная проблема заключается в том, что падение экспорта будет связано с такими сортами нефти, как Mars и Southern Green Canyon. Они представляли около 48% поставок американского топлива в Китай в прошлом году.
Как отметили аналитики, эти сорта идеально подходят для американских нефтепереработчиков. Найти покупателей в стране также не составит труда, особенно, если США выполнят свои угрозы и введут пошлины на импорт топлива из Канады и Мексики.
Европа и Индия могут стать новыми рынками
Аналитики считают, что американское топливо можно будет продать европейским и индийским НПЗ по конкурентным ценам.
Влияние на Китай, скорее всего, будет умеренным, так как американский импорт составлял около 1,7% всего импорта нефти в 2024 году (6 млрд долларов) и менее 2,5% в 2023-м. В прошлом году Китай на 30% нарастил импорт из Канады, превысив 500 тысяч баррелей в сутки, благодаря расширению трубопровода Trans Mountain.
«Аппетиты Китая к американской нефти в последние годы также снизились благодаря скидкам на топливо из России и Ирана», — заключает La Jornada.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.