La Jornada: пошлины против Китая могут ударить по экспорту американской нефти

Влияние на Китай, скорее всего, будет умеренным, так как американский импорт составлял около 1,7% всего импорта нефти в 2024 году (6 млрд долларов) и менее 2,5% в 2023-м. В прошлом году Китай на 30% нарастил импорт из Канады, превысив 500 тысяч баррелей в сутки, благодаря расширению трубопровода Trans Mountain.