Каким будет курс рубля на неделе с 10 по 16 февраля 2025: прогноз эксперта

«Смягчение риторики нельзя исключать, хотя оно и представляется преждевременным. По промежуточным данным об исполнении федерального бюджета, по состоянию на 28 января расходы (3,3 трлн руб.) уже превышали результат всего января 2024 г. (2,5 трлн руб.), что создает риски отклонения от планируемых бюджетных параметров и может сдерживать снижение инфляции», — рассказывает эксперт.