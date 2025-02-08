Каким будет курс рубля на неделе с 10 по 16 февраля 2025: прогноз эксперта

Позиции рубля остаются достаточно сильными: по итогам прошедшей недели официальный курс доллара США снизился на 0,5% до 97,3 рубля, юаня — на 0,2% до 13,24 рубля.
«Вероятно, рубль продолжает получать поддержку от сезонных факторов, рублевых процентных ставок, исчерпания большей части эффектов последних санкций США против российского финансового сектора, решения проблем с дефицитом юаневой ликвидности на локальном денежном рынке», — отметила она.
По данным Банка России, в декабре 2024 г. крупнейшие экспортеры увеличили чистые продажи иностранной валюты до 13,2 млрд долл. после 8 млрд долл. в ноябре. В январе 2025 г. продажи сократились до 9,9 млрд долл., что соответствует сезонности.
ЦБ РФ указывает на еще один возможный фактор роста чистых продаж валюты — отсутствие крупных погашений валютного долга у нефинансовых компаний в декабре-январе.
Основное событие предстоящей недели — заседание Банка России, которое состоится 14 февраля.
Инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими последние 3 месяца, но регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, ориентируясь на охлаждение кредитной активности, считает Наталья Ващелюк.
«Смягчение риторики нельзя исключать, хотя оно и представляется преждевременным. По промежуточным данным об исполнении федерального бюджета, по состоянию на 28 января расходы (3,3 трлн руб.) уже превышали результат всего января 2024 г. (2,5 трлн руб.), что создает риски отклонения от планируемых бюджетных параметров и может сдерживать снижение инфляции», — рассказывает эксперт.
По данным о промышленном производстве и индексам PMI, рост экономической активности в декабре-январе ускорился. При этом интерпретация данных о кредитовании могут быть осложнена из-за сезонных и разовых факторов.
При сохранении повышенных бюджетных расходов проинфляционные эффекты в ближайшие месяцы могут стать более выраженными, прогнозирует она.
«Сохраняем ожидания по ослаблению рубля на горизонте нескольких недель из-за отложенного воздействия последних санкций США против нефтяного сектора. На предстоящей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 97−102 рубля, юаня — 13,2−14 рублей», — прогнозирует Наталья Ващелюк.
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