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Россиянам рассказали, как назывались первые деньги в Древней Руси

Первые деньги в мире появились многие столетия назад. Способы оплаты развивались вместе с торговлей, при чем в каждом государстве появлялись собственные средства. О том, как появились первые деньги в Древней Руси, Финансам Mail рассказывают эксперты.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В Древней Руси первыми деньгами служили куны — шкурки куницы, появившиеся как платежное средство примерно в VIII—IX веках, отмечает доцент, завкафедрой экономической и правовой безопасности университета управления «ТИСБИ» Лада Розанова.

Эта система, как поясняет эксперт, возникла естественным путем, поскольку пушнина была одним из главных богатств славянских земель.

На территории Руси действовали крупные торговые пути — знаменитый путь «из варяг в греки», соединявший Балтийское и Черное моря, и Волжский путь, связавший Русь через Волжскую Булгарию с богатыми странами Востока. Торговые связи простирались от Скандинавии до Византии и арабских стран.

Основными центрами торговли были Новгород, Киев, Смоленск, Псков, Булгар и Итиль, где проходили крупные ярмарки. Пушнину привозили из северных земель — территории современной Карелии, Архангельской области, Коми, где охотники добывали ценных пушных зверей.

«В денежном обращении использовались разные виды шкурок с разной стоимостью: куна (шкурка куницы) была основной единицей, более мелкой считалась векша или веверица (беличья шкурка), а ногата, вероятно, шкурка соболя, ценилась выше куны. За одну гривну давали около 25 кун», — говорит Лада Розанова.

С развитием Волжской торговли в VIII—X веках на Русь хлынул поток серебряных арабских монет — дирхемов, высоко ценившихся за качество серебра и стабильный вес.

Биметаллическая система

По словам Розановой, сложилась своеобразная биметаллическая система — на севере Руси в расчетах преобладали меховые деньги, а на юге, ближе к волжским торговым центрам, чаще использовались дирхемы.

Развитие волжской торговли привело к росту цен на меха из-за высокого спроса со стороны восточных купцов, что вызвало появление более мелких расчетных единиц — резан (частей шкурок).

Первые монеты

Первые монеты в Древней Руси начали чеканить при князе Владимире Святославиче в конце 10 века, продолжает Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Монеты назывались златники и сребреники и были они скопированы с византийских монет. Однако большого распространения они не получили.

В то же время, по словам Валишвили, для расчетов появились серебряные и золотые слитки, которые носили на шее (гриве) — гривенники. Гривна разбивалась на 4 части и каждая из этих частей называлась «рублем». Половина гривны — «полтина».

К тринадцатому веку меховые деньги были в основном вытеснены металлическими, хотя в отдаленных регионах пушнина еще долго использовалась как платежное средство.

«Память о куньих деньгах сохранилась в названии хорватской валюты “куна”, использовавшейся до перехода на евро в 2023 году», — заключает Лада Розанова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».