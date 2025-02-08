Россиянам рассказали, как назывались первые деньги в Древней Руси

В Древней Руси первыми деньгами служили куны — шкурки куницы, появившиеся как платежное средство примерно в
Эта система, как поясняет эксперт, возникла естественным путем, поскольку пушнина была одним из главных богатств славянских земель.
На территории Руси действовали крупные торговые пути — знаменитый путь «из варяг в греки», соединявший Балтийское и Черное моря, и Волжский путь, связавший Русь через Волжскую Булгарию с богатыми странами Востока. Торговые связи простирались от Скандинавии до Византии и арабских стран.
Основными центрами торговли были Новгород, Киев, Смоленск, Псков, Булгар и Итиль, где проходили крупные ярмарки. Пушнину привозили из северных земель — территории современной Карелии, Архангельской области, Коми, где охотники добывали ценных пушных зверей.
«В денежном обращении использовались разные виды шкурок с разной стоимостью: куна (шкурка куницы) была основной единицей, более мелкой считалась векша или веверица (беличья шкурка), а ногата, вероятно, шкурка соболя, ценилась выше куны. За одну гривну давали около 25 кун», — говорит Лада Розанова.
С развитием Волжской торговли в
Биметаллическая система
По словам Розановой, сложилась своеобразная биметаллическая система — на севере Руси в расчетах преобладали меховые деньги, а на юге, ближе к волжским торговым центрам, чаще использовались дирхемы.
Развитие волжской торговли привело к росту цен на меха из-за высокого спроса со стороны восточных купцов, что вызвало появление более мелких расчетных единиц — резан (частей шкурок).
Первые монеты
Первые монеты в Древней Руси начали чеканить при князе Владимире Святославиче в конце 10 века, продолжает Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Монеты назывались златники и сребреники и были они скопированы с византийских монет. Однако большого распространения они не получили.
В то же время, по словам Валишвили, для расчетов появились серебряные и золотые слитки, которые носили на шее (гриве) — гривенники. Гривна разбивалась на 4 части и каждая из этих частей называлась «рублем». Половина гривны — «полтина».
К тринадцатому веку меховые деньги были в основном вытеснены металлическими, хотя в отдаленных регионах пушнина еще долго использовалась как платежное средство.
«Память о куньих деньгах сохранилась в названии хорватской валюты “куна”, использовавшейся до перехода на евро в 2023 году», — заключает Лада Розанова.
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