Финансист предупредил о подвохе высоких ставок по накопительным счетам

Он напомнил, что главное отличие таких счетов от депозитов — возможность частично пополнять или снимать деньги в любое время. Ставки по ним обычно ниже, чем по депозитам, так как банкам нужно точное понимание срока, в течение которого они могут «крутить» деньги клиента.
«Накопительные счета не дают такой ясности, и именно поэтому банки страхуют себя от рисков недостаточности средств», — пояснил финансист.
Но деньги им все равно нужны, поэтому такие счета они все же открывают, завлекая клиентов повышенными ставками. Здесь нужно быть внимательными, поскольку эти ставки, как правило, сопровождаются особыми условиями — большая сумма на счете, определенный объем трат по карте, покупка банковских продуктов