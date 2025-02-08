Финансист предупредил о подвохе высоких ставок по накопительным счетам

Но деньги им все равно нужны, поэтому такие счета они все же открывают, завлекая клиентов повышенными ставками. Здесь нужно быть внимательными, поскольку эти ставки, как правило, сопровождаются особыми условиями — большая сумма на счете, определенный объем трат по карте, покупка банковских продуктов и т. п. Без этого ставка по накопительному счету, возможно, окажется не столь привлекательной, предупредил Мехтиев.