Deutsche Bank: инвесторы вскоре хлынут в китайские акции

В своей заметке, на которую ссылается Bloomberg, аналитик Питер Милликен отмечает, что продукт искусственного интеллекта DeepSeek и инновации в области электромобилей могут стать катализаторами для возвращения мировых денег в акции Гонконга и Китая. Он также подчеркнул, что китайские компании в различных секторах производят продукцию, которая часто превосходит продукцию конкурентов, но не получает достаточного признания.