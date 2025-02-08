Deutsche Bank: инвесторы вскоре хлынут в китайские акции

В своей заметке, на которую ссылается Bloomberg, аналитик Питер Милликен отмечает, что продукт искусственного интеллекта DeepSeek и инновации в области электромобилей могут стать катализаторами для возвращения мировых денег в акции Гонконга и Китая. Он также подчеркнул, что китайские компании в различных секторах производят продукцию, которая часто превосходит продукцию конкурентов, но не получает достаточного признания.
Милликен считает, что 2025 год станет тем временем, когда инвесторы поймут, что Китай превосходит остальной мир. Он также добавил, что в среднесрочной перспективе инвесторы будут вынуждены резко переключиться на Китай, и доступ к китайским акциям может усложниться. «DeepSeek AI и электромобили могут стать катализаторами превосходства», — утверждает аналитик, добавляя, что «инвесторам придется резко переключиться на акции».
В последние годы глобальные инвесторы демонстрируют осторожность в отношении Китая на фоне проблем в секторе недвижимости, слабых экономических показателей и ужесточения государственного регулирования различных секторов. Кроме того, торговые ограничения со стороны США и других стран, а также угроза новых тарифов со стороны предыдущей администрации Дональда Трампа способствовали значительной неопределённости на рынке.
Как подсчитали аналитики Morgan Stanley, иностранные инвесторы продолжали избавляться от китайских акций, в результате чего общий отток капитала в январе достиг 2,4 миллиарда долларов.
Тем не менее, Милликен уверен, что мировые инвесторы традиционно недооценивают Китай. Китайские инвесторы, напротив, не проявили значительного беспокойства после введения США 10%-ной пошлины на китайские товары. Так, индекс CSI 300 вырос после восьмидневного перерыва в торговле, а ориентированный на рост индекс Star 50 прибавил более 8% в последние три сессии благодаря оптимизму, связанному с развитием DeepSeek, робототехники и автономного вождения.
Оптимизм, вызванный этими новаторскими разработками, поддерживается местным исследованием, опубликованным в среду. Оно стало популярным в китайском интернете, что вызвало бурное обсуждение среди местной инвестиционной среды. Милликен отметил, что долгое время сохранял оптимистичный взгляд на перспективы китайского рынка, одновременно размышляя о том, что сможет побудить мировой рынок «проснуться и начать покупать».
В конце концов, он пришел к выводу, что этим спусковым крючком станут достижения, связанные с DeepSeek и электромобилями.
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