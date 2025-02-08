Эксперты назвали женщин «новым золотом» на дефицитном рынке труда

К тому же, по ее словам, в России все еще присутствует гендерная сегрегация: например, сокращение в 2021 году списка «мужских профессий» в четыре раза не привело к массовому приходу в них женщин. «Я бы не стала называть женщин на производстве “новым золотом”. Тем более сложно представить возможность на производстве гибкого графика: все же производственный процесс имеет свои особенности и предусматривает, чтобы на смену все выходили в одно время», — считает эксперт.