БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство действующего канцлера Германии Олафа Шольца одобрило экспорт вооружений примерно на €39 млрд, что на 65% больше, чем при его предшественнице Ангеле Меркель. Это следует из ответа Минэкономики ФРГ на запрос депутата Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен, передает радиостанция Deutschlandfunk.
В период с октября 2021 по декабрь 2024 года был одобрен экспорт на сумму около €39 млрд. В предыдущий законодательный период (2018−2021) этот показатель составлял €23,6 млрд. Поставки оружия в страны, не входящие в Евросоюз, значительно выросли — с €10,8 млрд до €25,5 млрд. Значительная часть этого объема пришлась на Украину.
Сама Дагделен, комментируя эти цифры, говорила о «моральном признании несостоятельности». Внешняя политика Германии, как считает депутат, направлена на поддержание военных конфликтов посредством поставок оружия вместо урегулирования дипломатическим путем.