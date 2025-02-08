Deutschlandfunk: объем экспорта вооружений ФРГ при Шольце вырос на 65%

В период с октября 2021 по декабрь 2024 года был одобрен экспорт на сумму около €39 млрд. В предыдущий законодательный период (2018−2021) этот показатель составлял €23,6 млрд. Поставки оружия в страны, не входящие в Евросоюз, значительно выросли — с €10,8 млрд до €25,5 млрд. Значительная часть этого объема пришлась на Украину.