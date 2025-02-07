Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 51%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 51%, а поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в трубопроводы в феврале выросли до рекордного уровня, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Тем не менее, объемы газа в ПХГ по-прежнему являются четвертыми максимальными за всю историю для начала февраля. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ около 52,5 млрд куб. м, что уже значительно превышает объем закачки в них к осенне-зимнему периоду — чуть более 41 млрд куб. м.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 5 февраля, согласно данным GIE, составил 768 млн куб. м. Закачка снизилась до 19 млн куб. м. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов в текущем месяце (вторые в истории для февраля), общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала февраля за все время наблюдений — 56,2 млрд куб. м газа.
Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 50,63% (на 7,99 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и на конец отопительных сезонов 2019—2020 годов. и 2022−2023 годов.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ около 52,5 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 100-й день с момента достижения максимума их заполнения на 25% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).
Текущая неделя в Европе оказывается прохладнее предыдущей семидневки, а погода на следующей прогнозируется аналогичная этой. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе в среднем составила 21%, а в первые дни февраля — лишь порядка 10%. Средняя цена закупки газа в декабре 2024 года в Европе составила $489 за 1 тыс. куб. м, в январе 2025 года — около $518, а в начале февраля — $570.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале находятся на рекордном уровне. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 54% от максимума.