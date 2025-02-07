Юрист перечислил самые популярные способы мошенничества

Юрист также предупредил, что мошенники часто действуют, прикрываясь схемами, связанными с инвестициями в акции, цифровую валюту или биткоины, чтобы завладеть деньгами своих жертв. Ещё одним популярным приёмом аферистов являются предложения о вкладах с повышенной ставкой. Такие схемы особенно рассчитаны на владельцев уже существующих вкладов. Салкин отметил, что в ряде случаев мошенникам удается обмануть одного и того же человека несколько раз.