Юрист перечислил самые популярные способы мошенничества

Эксперт подчеркнул, что основными жертвами таких действий чаще всего становятся пенсионеры. По его словам, обманщики предлагают замену водопроводных труб под предлогом будущего капитального ремонта, установку новых плит или датчиков пожарной сигнализации.
«Как правило, мошенники работают в паре, представляясь сотрудниками управляющей или контролирующей организации. Отдельно стоит отметить услуги по ремонту бытовой техники. Они предлагают забрать вашу технику, обещая бесплатную диагностику в случае оплаты ремонта, но ремонт всегда будет стоить дороже приобретения новой техники. Возврат техники осуществляют только после оплаты диагностики», — рассказал юрист NEWS.ru.
Также, по словам Салкина, преступники часто пытаются завладеть кодом доступа к банковскому счету. Чтобы получить этот код, они используют множество способов: начиная от звонков, якобы поступивших из службы безопасности банка, и заканчивая ложными обращениями от лица «правоохранительных органов». Эксперт добавил, что необходимо внимательно относиться к сайтам, размещающим предложения о перерасчете пенсии или продаже товаров по заниженной стоимости.
Юрист также предупредил, что мошенники часто действуют, прикрываясь схемами, связанными с инвестициями в акции, цифровую валюту или биткоины, чтобы завладеть деньгами своих жертв. Ещё одним популярным приёмом аферистов являются предложения о вкладах с повышенной ставкой. Такие схемы особенно рассчитаны на владельцев уже существующих вкладов. Салкин отметил, что в ряде случаев мошенникам удается обмануть одного и того же человека несколько раз.
«Либо поступает звонок о рекламе бесплатной юридической помощи по выдуманной государственной программе на основании выдуманного федерального закона. При посещении такой организации обещают решить любые вопросы, склоняют к заключению договора на максимально возможную сумму. Помогают оформить кредит для оплаты услуг юриста. Впоследствии услуги не оказывают, отделываясь общими разъяснениями закона», — заключил Салкин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».