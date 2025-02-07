Wired: в США возмутились возможностью DOGE редактировать базы данных ведомства

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Министерства финансов США выразили недовольство возможностью команды ведомства по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) мониторить и редактировать базы данных казначейства. Об этом сообщил журнал Wired со ссылкой на источники в Минфине.
Один из неназванных сотрудников Минфина отметил, что у команды DOGE не должно быть «доступа к платежному потоку почти в $5 трлн, даже если он доступен только для чтения».
Более того, по информации журнала, одному из сотрудников DOGE был предоставлен доступ к двум базам Бюро финансовой службы Минфина США, и он смог внести в них «значительные изменения». Отмечается, что это произошло после отставки одного из главных кураторов системы казначейства внутри Минфина Дэвида Лебрика 31 января. При этом после обнародования информации о проверке министерства со стороны команды Маска, доступ к редактированию был отозван.
1 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что министр финансов США Скотт Бессент предоставил команде руководителя DOGE Илона Маска доступ к федеральной платежной системе для мониторинга и ограничения государственных расходов. Позже Бессент заверил, что DOGE не контролирует федеральную платежную систему. По его словам, команда Маска сосредоточена на «наблюдении за процессом, чтобы убедиться в отчетности, прозрачности и отслеживаемости, а также в том, что платежи не теряются, вызывая утечку средств налогоплательщиков». Председатель комитета Френч Хилл (от штата Арканзас) отметил, что задачей DOGE будет составление рекомендаций по повышению эффективности, в частности использования информационных технологий для борьбы с мошенничеством и повышения точности и своевременности платежей.
Маск был назначен президентом США Дональдом Трампом руководителем ведомства под названием DOGE. Как уточнял ранее телеканал NBC News, несмотря на название, DOGE не будет полноценным министерством в рамках федерального правительства — для создания подобного ведомства требуется одобрение Конгресса США. Трамп заявлял, что DOGE «будет предоставлять рекомендации и советы извне».