Wired: в США возмутились возможностью DOGE редактировать базы данных ведомства

1 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что министр финансов США Скотт Бессент предоставил команде руководителя DOGE Илона Маска доступ к федеральной платежной системе для мониторинга и ограничения государственных расходов. Позже Бессент заверил, что DOGE не контролирует федеральную платежную систему. По его словам, команда Маска сосредоточена на «наблюдении за процессом, чтобы убедиться в отчетности, прозрачности и отслеживаемости, а также в том, что платежи не теряются, вызывая утечку средств налогоплательщиков». Председатель комитета Френч Хилл (от штата Арканзас) отметил, что задачей DOGE будет составление рекомендаций по повышению эффективности, в частности использования информационных технологий для борьбы с мошенничеством и повышения точности и своевременности платежей.