В ГД предложили компенсировать многодетным пошлину при ввозе автомобиля в РФ

По словам Леонова, на сегодняшний день многодетной семье на российском рынке купить вместительный, рационально укомплектованный и комфортный автомобиль, рассчитанный на семь мест, практически невозможно. «Временным выходом из сложившейся ситуации может являться покупка и ввоз в Россию автомобиля из ЕАЭС и других зарубежных стран. Одновременно с этим размер таможенных платежей и утилизационного сбора на новые и поддержанные автомобили в некоторых случаях может достигать около 50% стоимости самого автотранспортного средства», — сказано в письме.