В ГД предложили компенсировать многодетным пошлину при ввозе автомобиля в РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением компенсировать многодетным семьям таможенную пошлину при ввозе в Россию автомобиля. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас с целью создания условий покупки автомобиля для многодетной семьи рассмотреть вопрос компенсации один раз в пять лет за счет бюджета таможенной пошлины и утилизационного сбора, уплаченных семьей при ввозе автотранспортного средства из-за рубежа», — говорится в документе.
По словам Леонова, на сегодняшний день многодетной семье на российском рынке купить вместительный, рационально укомплектованный и комфортный автомобиль, рассчитанный на семь мест, практически невозможно. «Временным выходом из сложившейся ситуации может являться покупка и ввоз в Россию автомобиля из ЕАЭС и других зарубежных стран. Одновременно с этим размер таможенных платежей и утилизационного сбора на новые и поддержанные автомобили в некоторых случаях может достигать около 50% стоимости самого автотранспортного средства», — сказано в письме.
«Наши многодетные семьи заслуживают самого широкого спектра мер социальной поддержки. К сожалению, покупка авто для таких семей обходится очень дорого. Осложняет это и то, что найти надежный и вместительный минивэн на российском рынке практически невозможно, а привезти из-за рубежа — крайне дорого», — уточнил Леонов.