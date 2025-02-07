В ЦБ отметили продолжение замедления кредитования населения и компаний в январе

Номинальные ставки снижались, реагируя на решение Банка России сохранить ключевую ставку на декабрьском заседании. Наметилось и снижение депозитных ставок, указал регулятор. «На конец января ожидания рынка относительно будущей траектории ключевой ставки остались те же, что и после декабрьского заседания: большинство участников считают, что пик ужесточения ДКП в этом цикле пройден, и ожидают начала смягчения ДКП в первом полугодии 2025 года», — говорится в сообщении.