В ЦБ отметили продолжение замедления кредитования населения и компаний в январе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Кредитование организаций и населения в январе, по оперативным данным, продолжило замедляться. В то же время бюджетные операции поддерживали рост денежной массы. Об этом сообщается в материалах Банка России.
«Высокие кредитные ставки в сочетании с ужесточением неценовых условий кредитования и погашением кредитов за счет поступивших в конце года бюджетных средств способствовали замедлению роста требований банковской системы к экономике в декабре и, по оперативным данным, в январе», — говорится в сообщении.
Номинальные ставки снижались, реагируя на решение Банка России сохранить ключевую ставку на декабрьском заседании. Наметилось и снижение депозитных ставок, указал регулятор. «На конец января ожидания рынка относительно будущей траектории ключевой ставки остались те же, что и после декабрьского заседания: большинство участников считают, что пик ужесточения ДКП в этом цикле пройден, и ожидают начала смягчения ДКП в первом полугодии 2025 года», — говорится в сообщении.
О бюджетных расходах
ЦБ РФ отметил в январе возросшие бюджетные расходы. При этом часть поступивших средств была профинансирована еще в конце декабря. Вырос объем депозитов субъектов Российской Федерации, а Федеральное казначейство (ФК) увеличило срочность своих операций.
Поскольку банки в значительной мере исчерпали контрагентские лимиты по депозитам Федерального казначейства, они нарастили задолженность по операциям репо с ФК. Стоимость привлечения временно свободных средств госорганов в январе немного снизилась, сообщается в материалах Банка России.