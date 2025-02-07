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В Абхазии отменили веерные отключения света

СУХУМ, 7 фев — РИА Новости. Веерные отключения света в Абхазии отменены на фоне договоренности о поставке электричества из РФ, сообщает «Черноморэнерго».

Источник: © РИА Новости

«Все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняты. Энергосистема республики функционирует в штатом режиме», — говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

Ранее сообщалось, что в четверг на встрече известного политического деятеля Абхазии Бадры Гунбы с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком была достигнута договоренность о том, Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить полные поставки в республику.

Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из- за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия импортирует ее из РФ.