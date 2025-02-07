В Абхазии отменили веерные отключения света

Ранее сообщалось, что в четверг на встрече известного политического деятеля Абхазии Бадры Гунбы с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком была достигнута договоренность о том, Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить полные поставки в республику.