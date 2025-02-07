В Абхазии отменили веерные отключения света

«Все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняты. Энергосистема республики функционирует в штатом режиме», — говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.
Ранее сообщалось, что в четверг на встрече известного политического деятеля Абхазии Бадры Гунбы с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком была достигнута договоренность о том, Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить полные поставки в республику.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из- за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия импортирует ее из РФ.