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Трамп ввел дополнительные пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп подписал указ об изменении режима пошлин в отношении китайской продукции. Указ гласит, что китайские товары, необлагаемые пошлинами по критерию минимальной стоимости (de minimis), будут лишены такого статуса.

Источник: AP 2024

Согласно тексту документа, размещенного на сайте Белого дома, это необходимо для борьбы с наркотиками, поступающими в Америку из КНР.

В феврале 2025 года Дональд Трамп ввел пошлины против ряда государств, в том числе против КНР, с целью борьбы против наркотрафика в США. В МИДе Китая выразили протест, заявив, что Пекину и Вашингтону необходимы «диалог и консультации, основанные на равенстве и взаимном уважении», а не «одностороннее повышение пошлин».

4 января КНР ввела ответные пошлины против США.