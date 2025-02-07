Трамп ввел дополнительные пошлины на китайские товары

В феврале 2025 года Дональд Трамп ввел пошлины против ряда государств, в том числе против КНР, с целью борьбы против наркотрафика в США. В МИДе Китая выразили протест, заявив, что Пекину и Вашингтону необходимы «диалог и консультации, основанные на равенстве и взаимном уважении», а не «одностороннее повышение пошлин».