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Ставки по «коротким» кредитам бизнесу в декабре обновили исторический максимум

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Средняя ставка по краткосрочным кредитам для бизнеса в декабре 2024 года обновила исторический максимум. По долгосрочным кредитам, напротив, ставки снизились, следует из материалов Банка России.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно предварительным данным, в декабре средняя ставка по краткосрочным кредитам для корпоративных заемщиков обновила исторический максимум, а по долгосрочным кредитам, напротив, снизилась», — отмечается в документе.

В ЦБ уточнили, что средние ставки по «длинным» кредитам вернулись к уровню июня, в основном за счет сохранения заметной доли кредитования, слабо чувствительного к изменению ключевой ставки. Кроме того, на динамику ставок оказывает значительное влияние плановая нормализация банковского регулирования в части поэтапного выхода из введенных ранее послаблений, напомнили в ЦБ.