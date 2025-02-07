Ставки по «коротким» кредитам бизнесу в декабре обновили исторический максимум

В ЦБ уточнили, что средние ставки по «длинным» кредитам вернулись к уровню июня, в основном за счет сохранения заметной доли кредитования, слабо чувствительного к изменению ключевой ставки. Кроме того, на динамику ставок оказывает значительное влияние плановая нормализация банковского регулирования в части поэтапного выхода из введенных ранее послаблений, напомнили в ЦБ.