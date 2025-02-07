США намерены сотрудничать с Доминиканской Республикой по редкоземельным металлам

ГАВАНА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти США надеются сотрудничать с Доминиканской Республикой в области редкоземельных металлов. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я начну с экономического вопроса, который очень важен, и мы рассмотрели много важных вопросов, и впечатляющие меры, которые вы предприняли, и работу, которую мы хотим проделать вместе с вами, в том числе в отношении редкоземельных элементов», — сказал он на пресс-конференции в Санто-Доминго — столице Доминиканской Республики, в которой находится с визитом.
«Эти редкоземельные элементы принадлежат Доминиканской Республике и ее народу. Но я знаю, что миру понадобится доступ к редкоземельным элементам для всех новых технологий», — продолжил Рубио. «Мы хотим помочь развивать это богатство Доминиканской Республики. Это ваша страна, и оно [богатство] ваше, но мы хотим помочь вам разрабатывать его», — отметил он.
По словам госсекретаря, стороны также обсудили вопрос энергетической безопасности. «Я также считаю, что у Доминиканской Республики есть возможность сыграть огромную роль в обеспечении энергетической безопасности и производстве электроэнергии не только для своей экономики, но и для экономики Пуэрто-Рико», — отметил Рубио. «Мы надеемся продолжить работу в этом направлении и получить необходимые разрешения, чтобы сделать это возможным», — добавил он.
«Я также рад объявить, что мы заключили меморандум о взаимопонимании, чтобы официально закрепить присутствие сотрудников Погранично-таможенной службы США [в Доминиканской республике] в целях сотрудничества с полицией», — указал госсекретарь.
Глава внешнеполитического ведомства США совершает турне по странам Латинской Америки.