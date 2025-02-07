США намерены сотрудничать с Доминиканской Республикой по редкоземельным металлам

«Я начну с экономического вопроса, который очень важен, и мы рассмотрели много важных вопросов, и впечатляющие меры, которые вы предприняли, и работу, которую мы хотим проделать вместе с вами, в том числе в отношении редкоземельных элементов», — сказал он на пресс-конференции в Санто-Доминго — столице Доминиканской Республики, в которой находится с визитом.