Эксперт: рост пенсий россиян заметно превышает инфляцию

Минимальная пенсия по старости в России с 2021 по 2025 год увеличилась на 63,52%, тогда как уровень инфляции за этот же период составил 49,75%, подсчитал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Проведенные расчеты показали, что за пять лет размер минимально назначаемой страховой пенсии по старости вырос темпами практически на 14 процентных пунктов выше инфляции — на 63,52% (в то время как рост цен составил 49,75%). Если в 2021 году размер минимально назначаемой страховой пенсии по старости составлял 8120,54 рубля, то в 2025 году данный размер равен 13278,40 рубля», — подчеркнул экономист.
Минимальная страховая пенсия по старости назначается россиянам, которые имеют не менее 15 лет страхового стажа и набрали 30 пенсионных баллов. Однако в 2025 году россияне все еще не смогут выйти на пенсию по старости из-за продолжающегося переходного периода повышения пенсионного возраста. Для получения пенсии по старости в 2026 году женщине должно исполниться 59 лет, а мужчине — 64 года. К 2028 году пенсионный возраст достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
В январе 2025 года средняя пенсия в России составила 24 тысячи рублей.
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