Эксперт: рост пенсий россиян заметно превышает инфляцию

Минимальная страховая пенсия по старости назначается россиянам, которые имеют не менее 15 лет страхового стажа и набрали 30 пенсионных баллов. Однако в 2025 году россияне все еще не смогут выйти на пенсию по старости из-за продолжающегося переходного периода повышения пенсионного возраста. Для получения пенсии по старости в 2026 году женщине должно исполниться 59 лет, а мужчине — 64 года. К 2028 году пенсионный возраст достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.