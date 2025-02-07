Путин встретился с Мишустиным: ключевые заявления президента о российской экономике

Выше мировых
Президент отметил, что темпы экономического роста в России оказались выше не только собственных прогнозов, но и темпов роста в США и других «развитых экономиках».
«Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых. И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках», — сказал он.
Их проблемы
Говоря об экономическом росте стран Европы, глава государства указал на снижение темпов роста ВВП. По его словам, корень проблемы понятен.
«Но это их проблемы. Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас», — сказал президент.
Хорошая работа
Правительство России, подчеркнул Путин, в прошлом году показало удовлетворительную, хорошую и результативную работу. Такое мнение он выразил, заслушав доклад Мишустина о российской экономике.
Как отметил президент, эти результаты были достигнуты прежде всего благодаря работе «трудовых коллективов, бизнес-сообщества и правительства, финансовых властей в широком смысле слова».
«Это результат удовлетворительный, хороший результат», — добавил глава государства.
Изменения структуры
При этом, российский лидер призвал менять структуру экономического роста и развивать экономику предложения.
«Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно — во всех регионах нашей страны — создавать новые предприятия, новые рабочие места. И работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана и на современных принципах управления, и на новой технологической базе», — пояснил он.
Борьба с инфляцией
Правительство в 2025 году, сказал президент, должно выйти на сбалансированный рост российской экономики и добиться снижения текущего показателя инфляции.
«Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции», — заключил Путин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».