Путин встретился с Мишустиным: ключевые заявления президента о российской экономике

«Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно — во всех регионах нашей страны — создавать новые предприятия, новые рабочие места. И работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана и на современных принципах управления, и на новой технологической базе», — пояснил он.