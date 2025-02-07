Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретился с Мишустиным: ключевые заявления президента о российской экономике

Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 февраля, в Кремле обсудил с председателем правительства Михаилом Мишустиным экономическое развитие страны. Редакция Финансов Mail собрала ключевые моменты, которые озвучил российский лидер.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Выше мировых

Президент отметил, что темпы экономического роста в России оказались выше не только собственных прогнозов, но и темпов роста в США и других «развитых экономиках».

«Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых. И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках», — сказал он.

Их проблемы

Говоря об экономическом росте стран Европы, глава государства указал на снижение темпов роста ВВП. По его словам, корень проблемы понятен.

«Но это их проблемы. Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас», — сказал президент.

Хорошая работа

Правительство России, подчеркнул Путин, в прошлом году показало удовлетворительную, хорошую и результативную работу. Такое мнение он выразил, заслушав доклад Мишустина о российской экономике.

Как отметил президент, эти результаты были достигнуты прежде всего благодаря работе «трудовых коллективов, бизнес-сообщества и правительства, финансовых властей в широком смысле слова».

«Это результат удовлетворительный, хороший результат», — добавил глава государства.

Изменения структуры

При этом, российский лидер призвал менять структуру экономического роста и развивать экономику предложения.

«Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно — во всех регионах нашей страны — создавать новые предприятия, новые рабочие места. И работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана и на современных принципах управления, и на новой технологической базе», — пояснил он.

Борьба с инфляцией

Правительство в 2025 году, сказал президент, должно выйти на сбалансированный рост российской экономики и добиться снижения текущего показателя инфляции.

«Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции», — заключил Путин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».