Продажи газет и журналов упали на фоне роста онлайн-подписок

В Independent Media фиксируют «миграцию продаж тиража в онлайн», рассказала корпоративный директор холдинга по маркетингу Ольга Боброва. Например, у «Правил жизни» на этот канал продаж приходится уже более 70%. «Мы действительно повышали цены, на часть журналов — довольно значительно, но розничные доходы для нас никогда не были основными, — добавляет Боброва. — Это скорее необходимо для того, чтобы окупить производство. Аудитория, по данным Ipsos, показывает хорошую динамику. Рост демонстрируют те бренды, которые в продвижении делают акцент на селебрити-маркетинг, видеоформаты, крупные партнерства и коллаборации».