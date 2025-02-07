Председатель ЦБ Канады: угрозы Трампа ввести пошлины влияют на Канаду и Мексику

«С начала 2025 года мы столкнулись с новой неопределенностью в связи со сменой политического курса в США. Угрозы президента страны Дональда Трампа ввести новые торговые пошлины уже сказываются на бизнесе и ощущении стабильности у людей, в особенности в Канаде и Мексике. Чем дольше будет существовать такая неопределенность, тем сильнее это будет сказываться на экономике наших стран», — сказал Маклем на конференции Банка международных расчетов в Мехико в четверг. Его слова приводит пресс-служба банка.
Маклем считает, что пошлины, если Трамп их действительно введет, в краткосрочной перспективе подвергнут экономику «испытанию на устойчивость», а в долгосрочной — приведут к снижению уровня благосостояния населения. По его словам, в таком случае экономика Канады будет работать менее эффективно, страна получит меньше инвестиций, а производительность снизится.
Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу вводятся пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады (10% — в отношении канадских энергоресурсов). Также вводятся дополнительные тарифы в размере 10% на товары из КНР. Канадские власти заявили, что введут ответные пошлины в размере 25% на американские товары на общую сумму $106,5 млрд. 3 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом сообщил, что Соединенные Штаты приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней.