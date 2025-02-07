Председатель ЦБ Канады: угрозы Трампа ввести пошлины влияют на Канаду и Мексику

«С начала 2025 года мы столкнулись с новой неопределенностью в связи со сменой политического курса в США. Угрозы президента страны Дональда Трампа ввести новые торговые пошлины уже сказываются на бизнесе и ощущении стабильности у людей, в особенности в Канаде и Мексике. Чем дольше будет существовать такая неопределенность, тем сильнее это будет сказываться на экономике наших стран», — сказал Маклем на конференции Банка международных расчетов в Мехико в четверг. Его слова приводит пресс-служба банка.