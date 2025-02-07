Посольство США отказало «Нефтяной индустрии Сербии» в отсрочке санкций

«Скоро. Но не могу ему звонить, пока не знаю, что американцы скажут, (Генеральный директор ПАО “Газпром нефть” Александр — ред.) Дюков нам сейчас направил письмо, изучу письмо и буду смотреть дальше, как отвечать. Что делать, мы должны сохранить свою страну, я не хотел бы портить хорошие отношения с русскими, хочу иметь хорошие отношения и с американцами, и тогда оказываетесь в невозможной позиции», — отметил сербский лидер.