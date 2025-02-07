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Посол РФ: товарооборот России и Нидерландов упал в 2024 году до $5 млрд

ГААГА, 7 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Нидерландами неуклонно снижается и в прошлом году «упал до $5 млрд». Об этом сообщил российский посол в Гааге Владимир Тарабрин в беседе с ТАСС по случаю отмечаемого 10 февраля Дня дипломатического работника.

Источник: Reuters

«Это на 26,5% ниже показателя за предыдущий период, — отметил он. — Для сравнения: в доковидном 2019 году товарооборот составлял $41,4 млрд».

Основной причиной сокращения торговли дипломат назвал «систематическую деструктивную деятельность со стороны нидерландских властей». Речь идет, в частности, об ограничении на экспорт из Нидерландов в Россию широкого ряда товаров, которые могут быть признаны продукцией двойного назначения, и о введении эмбарго на импорт энергоресурсов (за исключением сжиженного природного газа), которые ранее формировали фундамент торгово-экономических отношений между двумя странами.

«Люди, которых здесь обвиняют в обходе санкций, преследуются в соответствии с положениями Уголовного кодекса Нидерландов и получают реальные тюремные сроки, — добавил Тарабрин. — Гаага с 2022 года стоит в авангарде движения по борьбе с российскими активами в Европе. Более того, голландцы делают все возможное для ухудшения условий пребывания в королевстве немногих остающихся российских компаний. Они испытывают сложности с арендой рабочих помещений, и в их отношении действует негласный запрет на предоставление трастовых услуг локальными юридическими фирмами».