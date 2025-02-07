Посол РФ: товарооборот России и Нидерландов упал в 2024 году до $5 млрд

«Люди, которых здесь обвиняют в обходе санкций, преследуются в соответствии с положениями Уголовного кодекса Нидерландов и получают реальные тюремные сроки, — добавил Тарабрин. — Гаага с 2022 года стоит в авангарде движения по борьбе с российскими активами в Европе. Более того, голландцы делают все возможное для ухудшения условий пребывания в королевстве немногих остающихся российских компаний. Они испытывают сложности с арендой рабочих помещений, и в их отношении действует негласный запрет на предоставление трастовых услуг локальными юридическими фирмами».