Politico: Евросоюз нашел способ выжить в торговой войне

Заявка, согласно статье, была подана за несколько дней до победы Трампа на выборах 5 ноября, когда 27 стран-членов блока пытались понять, выполнит ли он предвыборные угрозы возвести защитную тарифную стену вокруг рынка США. Пока Трамп не нанес удара по Евросоюзу, хотя и назвал его торговую политику «зверством».