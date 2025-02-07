Politico: Евросоюз нашел способ выжить в торговой войне

«DCI Group AZ будет консультировать делегацию Европейского союза в США по вопросам коммуникаций и стратегии взаимодействия с общественностью для внешних заинтересованных сторон, уделяя особое внимание продвижению торговли и инвестиций ЕС в Соединенных Штатах», — говорится в заявлении, поданном в Реестр иностранных агентов США (FARA) 1 ноября 2024 года.
Срок и сумма контракта, заключенного Евросоюзом с DCI, неизвестны.
Заявка, согласно статье, была подана за несколько дней до победы Трампа на выборах 5 ноября, когда 27 стран-членов блока пытались понять, выполнит ли он предвыборные угрозы возвести защитную тарифную стену вокруг рынка США. Пока Трамп не нанес удара по Евросоюзу, хотя и назвал его торговую политику «зверством».
Тогда делегация ЕС не имела доступа к должностным лицам администрации и была вынуждена полагаться на национальные посольства, чтобы получить более четкое представление об их мышлении.
Группа DCI, возможно, не сможет открыть двери на самом высоком уровне, но как минимум сможет объяснить, что на самом деле происходит, и познакомить с влиятельными лицами в Республиканской партии.
DCI хорошо известна в Вашингтоне. Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп нанял ее бывшего президента Джима Мерфи в качестве главного советника по вопросам внутренней политики.
Сейчас Министерство юстиции США расследует крупное уголовное дело, связанное с хакерскими действиями в отношении борцов за защиту климата, которые предположительно были выполнены по заказу DCI в интересах Exxon Mobil, одного из крупнейших клиентов фирмы на момент предполагаемых взломов.
Среди других клиентов DCI была компания SCM Consulting Limited, принадлежащая самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову. Владимир Зеленский обвинил олигарха в организации государственного переворота на Украине, что Ахметов назвал «абсолютной ложью».
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.