Раскрыты потери россиян, которые сейчас продали доллары, купленные в конце 2024 года

Россияне, которые приобрели доллары в ноябре 2024 года и продали их в нынешнем периоде, понесли убытки на изменениях курса, составляющие около 18 тыс. рублей с каждых вложенных 100 тыс. рублей. Такие данные привел для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Прямые финансовые потери составили, по моим расчетам, с каждых вложенных 100 тыс. рублей, минимум 14,5 тыс. рублей. Это при условии, что человек купил доллары по 111 рублей (при этом были предложения и выше, что увеличивает потери), а продажа по 95 рублей за доллар (при этом есть предложения и ниже, что также увеличивает потери). Более того, здесь не учтены возможные комиссии за проведение валютно-обменных операций, поэтому прямые финансовые потери от такого вложения могут быть выше. А если бы эти средства были размещены на накопительном счете на два месяца, можно было бы со 100 тыс. рублей еще заработать до 4 тыс. рублей. То есть суммарные прямые и косвенные потери составляют порядка 18 тыс. рублей», — отметил Балынин.
Он подчеркнул, что данный пример подтверждает нецелесообразность покупки долларов в текущих условиях. Балынин убежден, что размещение средств во вкладах в настоящее время является наилучшим сочетанием надежности и доходности.
Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков России составляет 21,52%.
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