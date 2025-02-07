Названы города с самыми дешевыми квартирами

Медианная цена метра однокомнатной квартиры в Москве — 400 тыс. рублей, в Петербурге — 278 тыс. рублей, в Казани — 248 тыс. рублей. «Квадрат» двухкомнатной квартиры в Москве в среднем обойдется в 378 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 292 тыс. рублей, в Казани — 214 тыс. рублей. Медианная цена одного метра «трешек» в тех же городах-миллионниках — 403 тыс. рублей, 283 тыс. рублей и 208 тыс. рублей соответственно.