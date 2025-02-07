На пороге рекорда: принесут ли сверхприбыль акции США

Но, по его мнению, такой вариант маловероятен с учетом последних заявлений Трампа о дорогом долларе, о том, что он должен быть основной валютой расчета в мире. Кроме этого, пошлины США на импорт из других стран могут разогнать инфляцию в стране. А ФРС именно для борьбы с ростом цен и повышало ставки с 2020 года.