На пороге рекорда: принесут ли сверхприбыль акции США

Дело за ставками
Индекс S&P 500, который считается лучшим индикатором стоимости акций США с наибольшой капитализацией, в январе достиг нового исторического максимума 6128 пунктов, но к началу февраля снизился до 6025 пунктов на фоне глобальной торговой войны. Индекс включает акции 500 ведущих компаний и охватывает около 80% доступной рыночной капитализации американской экономики. Его рекордному росту способствовал переток инвестиций из европейских акций в американские в условиях угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейский импорт в США.
В это же время европейский фондовый рынок снижался. Но теперь экономика США сама может пострадать от ответных пошлин. Важно и различие ставок — в ЕС они ниже, поэтому капитал стремится туда, где выше доходность. Кроме этого, чем ниже ставки в США, тем охотнее американцы рискуют и переладывают деньги в акции из депозитов.
Если Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать ставки в обозримом будущем, тогда рекорд по индексу S&P возможен, потому что это будет способствовать притоку высвобождаемых денежных потоков из долговых инструментов, банковских депозитов на рынок акций.
Но, по его мнению, такой вариант маловероятен с учетом последних заявлений Трампа о дорогом долларе, о том, что он должен быть основной валютой расчета в мире. Кроме этого, пошлины США на импорт из других стран могут разогнать инфляцию в стране. А ФРС именно для борьбы с ростом цен и повышало ставки с 2020 года.
«Поэтому снижения ставки ФРС пока ждать не стоит и, соответственно, рекорда по индексу тоже не стоит ждать», — полагает экономист.
По мнению руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых, в моменте S&P 500 сможет обновить рекорд. Но дальнейший рост будет сдерживаться из-за начавшейся торговой войны и роста доходностей на долговом рынке (падения стоимости облигаций).
А если черные лебеди…
По оценкам Натальи Малых, классический анализ показывает, что рынок США переоценен, но набрал высоту во многом за счет перетока и репатриации капитала в США, в том числе и Европы, которая уязвима из-за конфликта в Восточной Европе, деиндустриализации и политической нестабильности, а также из-за миграционного кризиса в ЕС, в частности, политического кризиса во Франции, Германии.
Значительная часть капитала из ЕС оседает в акциях США, которые обеспечены производством товаров и услуг, тем более, что экономика США показывает здоровые темпы роста, пояснила Наталья Малых. От нового президента США в целом ожидается стимулирующая политика для экономики, включающая реиндустриализацию США и снижение налогов. В итоги акции промышленных компаний стали одним из лидеров ралли после выборов, прибавив 6%.
Поэтому сильного падения не ожидаю, если, конечно, не «выплывут черные лебеди», которые негативно повлияют на экономику и корпоративные прибыли.
Вместе с тем, рынок уже выдал аванс за будущие реформы Трампа, и, в худшем случае, сейчас возможно падение индекса S&P 500 почти на 7% до 5650 пунктов из-за нового витка торговой войны, включающую в себя уже не только Китай, но и Мексику, Канаду и в перспективе — Европу, уточнила эксперт.
Сценарии для рынка
Динамика американского рынка в прошлом году произошла на фоне двух факторов: ускорение темпов роста бизнеса, и его удорожание в виде роста мультипликатора P/E (отношение цены акции к прибыли на акцию) за счет смещения в сторону технологического, более дорогого сектора, пояснила старший аналитик УК «Тринфико» Алина Караваева.
Больше половины прироста стоимости индекса пришлось на так называемую «Большую семерку» крупнейших технологических компаний: Apple, Nvidia, Miscrosoft, Amazon, Alphabet, Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram), Tesla — в среднем они выросли на 3% в 2024 году.
В итоге, мультипликатор P/E индекса S&P 500 вырос на 12,2% до 24.8х на конец 2024 года. Такая оценка американского рынка была выше только в 2020 году перед началом эпидемии COVID-19 и в 1990-х во время бума dotcom, который закончился кризисом.
По мнению многих аналитиков, такая высокая оценка являются обоснованной: американская экономика показывает значительный прирост производительности и доступной рабочей силы.
Мы считаем, что эти факторы вкупе с начавшимся смягчением денежно-кредитной политики (снижение ставки) продолжат поддерживать рынок и в 2025 году.
Но новый президент США добавляет неопределенности. Как она пояснила, с одной стороны, индекс S&P 500 значительно вырос на объявлении результатов выборов в ноябре 2024 году, впервые превысив отметку в 6 тыс. пунктов,
С учетом этого в УК «Тринфико» на коротком горизонте прогнозируют три возможных сценария для акций США.
1. Недавний бум производительности может продолжиться, что поддержит текущие высокие оценки акций (особенно акций роста и крупный бизнес) и подтолкнет рынок к дальнейшему росту.
2. Ускорение снижения ставок может также повысить интерес к недооцененным компаниям.
3. Неблагоприятная экономическая конъюнктура может выявить уязвимость текущих оценок фондового рынка и привести к коррекции рынка, как это случилось в 1999 г.
«Мы ожидаем, что текущие высокие оценки и нетипично высокая маржинальность бизнеса будут существенными препятствиями для сохранения настолько высокой доходности акций США в долгосрочной перспективе», — подытожила Алина Караваева.
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