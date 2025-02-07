Минсельхоз: в 2024 году установили рекорд по страхованию посевной площади

В министерстве рассказали, что в 2025 году систему агрострахования с господдержкой ждет ряд изменений, что повысит ее привлекательность для аграриев. Так, с 1 сентября будет снижен максимальный размер франшизы по договорам страхования урожая и посадок сельхозкультур с 50% до 30% от страховой суммы, что увеличит размер страхового возмещения по договорам с высокой франшизой. «Изменения коснутся и животноводства: перечень страховых событий будет дополнен новыми, такими как изъятие животных, половодье, паводок», — отметили в Минсельхозе.