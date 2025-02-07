Минсельхоз: в 2024 году установили рекорд по страхованию посевной площади

«Минсельхоз России активно развивает и поддерживает агрострахование, которое является ключевым механизмом защиты для сельхозтоваропроизводителей. В прошлом году площадь по просубсидированным договорам страхования, по предварительным данным, достигла 14 млн га. Это составляет 17,9% от всех посевов в стране (без учета хозяйств населения) и является максимальным показателем за все время. В текущем году показатель застрахованной площади планируется увеличить до 20% от всей посевной площади», — говорится в сообщении.
В Минсельхозе отметили рост интереса аграриев к программе страхования на случай ЧС природного характера. «Если в 2022 году от риска ЧС было застраховано 2,2 млн га, то в прошлом году показатель увеличился почти в три раза — до 6,2 млн га», — рассказали в министерстве.
Поголовье животных по просубсидированным договорам страхования в 2024 году составило 11,5 млн условных голов, или 38% от всего поголовья в стране. В ряде регионов страховой защитой обеспечено почти все поголовье животных. В 2025 году планируется достичь общего показателя в 50%, сообщили в министерстве.
В 2024 году более чем в два раза выросли выплаты по договорам страхования с господдержкой. Общая сумма страховых возмещений, по данным Национального союза агростраховщиков, достигла 5,4 млрд руб., сообщил Минсельхоз.
Изменения в агростраховании.
В министерстве рассказали, что в 2025 году систему агрострахования с господдержкой ждет ряд изменений, что повысит ее привлекательность для аграриев. Так, с 1 сентября будет снижен максимальный размер франшизы по договорам страхования урожая и посадок сельхозкультур с 50% до 30% от страховой суммы, что увеличит размер страхового возмещения по договорам с высокой франшизой. «Изменения коснутся и животноводства: перечень страховых событий будет дополнен новыми, такими как изъятие животных, половодье, паводок», — отметили в Минсельхозе.
Разработана новая редакция методики определения страховой стоимости и размера утраты урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений, в том числе для садоводов предлагается новый порядок расчета размера страховой стоимости урожая яблок, груш, сливы, черешни, вишни, который будет учитывать технологию возделывания сельхозкультур, а кроме того, качество плодов — для яблонь.
Национальный союз агростраховщиков подготовил изменения в правила страхования урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений. «Ключевым является сокращение количества документов для урегулирования убытков и сроков осуществления страховых выплат. По таким рискам, как град, крупный град, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, сход снежных лавин, сель, предлагается исключить требование о предоставлении справки Росгидромета», — рассказали в Минсельхозе.