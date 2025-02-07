Министр энергетики Канады призвал снизить зависимость от США в экспорте нефти

ОТТАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Канадское правительство должно принять меры для того, чтобы снизить зависимость страны от Соединенных Штатов в части экспорта нефти на фоне угрозы ввода импортных пошлин со стороны Вашингтона. В том числе Канаде стоит рассмотреть возможность строительства нового нефтепровода «Восток — Запад» в обход территории США, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон.
«Быть настолько зависимыми от США в части экспорта нефти — значит ставить себя в уязвимое положение», — отметил Уилкинсон, чьи слова приводит канадская газета The Globe and Mail.
Министр пояснил, что одним из важнейших объектов нефтетранспортной системы Канады остается трубопровод Line 5, идущий с запада страны в провинции Онтарио и Квебек через территорию США. Объявленное, но временно отложенное Вашингтоном до марта введение импортных пошлин на канадские энергоносители в 10% создает ценовые риски не только для экспорта канадской нефти в другие страны, но и для снабжения восточных провинций Канады.
Уилкинсон напомнил, что проект строительства трубопровода «Восток — Запад» через всю территорию Канады обсуждался в 2010-х, но окончательно от него отказались в 2017 году, как и от сооружения нового экспортного нефтяного терминала в Нью-Брансуике на восточном побережье страны. В текущих условиях непредсказуемой торговой политики со стороны США Канаде стоит вернуться к обсуждению вопроса о строительстве этого нефтепровода, чтобы обеспечить себе новые способы выхода на экспортные рынки.
«Строительство масштабных объектов инфраструктуры вроде трубопроводов — дело непростое. Я не раздаю предписания, но думаю, что это [строительство] захотят обсудить премьеры [провинций] и премьер-министр [Канады]», — добавил министр энергетики страны.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, вводятся пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады (10% — в отношении канадских энергоресурсов). Также вводятся дополнительные тарифы в размере 10% на товары из КНР. Канадские власти заявили, что введут ответные пошлины в размере 25% на американские товары на общую сумму $106,5 млрд. 3 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом сообщил, что Соединенные Штаты приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней.