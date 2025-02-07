Министр энергетики Канады призвал снизить зависимость от США в экспорте нефти

Уилкинсон напомнил, что проект строительства трубопровода «Восток — Запад» через всю территорию Канады обсуждался в 2010-х, но окончательно от него отказались в 2017 году, как и от сооружения нового экспортного нефтяного терминала в Нью-Брансуике на восточном побережье страны. В текущих условиях непредсказуемой торговой политики со стороны США Канаде стоит вернуться к обсуждению вопроса о строительстве этого нефтепровода, чтобы обеспечить себе новые способы выхода на экспортные рынки.